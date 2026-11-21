Cosa si intende per aspettativa del personale scolastico? Quali sono le principali tipologie previste per questo strumento? A rispondere, nel corso dell’appuntamento in diretta della Tecnica della Scuola, il prof. Rino Di Meglio, esperto di normativa scolastica:

“L’aspettativa è una sospensione parziale del rapporto di lavoro, però voglio sottolineare che è parziale perché il rapporto di lavoro, la sua natura intrinseca non viene meno. Alcuni obblighi non vengono meno neppure quando c’è l’aspettativa. Per esempio, io sto in aspettativa per motivi personali e familiari. In quell’ipotesi non posso fare un altro lavoro perché non viene meno l’obbligo di rispettare le norme, cioè di rispettare le norme sull’incompatibilità. Poi vi sono invece delle altre aspettative nelle quali posso addirittura lavorare.

C’è una caratteristica comune a tutte le aspettative, che non c’è lo stipendio e bisogna stare attenti perché ci sono sempre le deroghe e le sotto deroghe. Siamo in Italia, quindi le norme non sono mai semplici. Comunque in genere non c’è né lo stipendio né il versamento dei contributi, il che vuol dire che questo periodo non è utile né ai fini della progressione di carriera e neppure ai fini della contribuzione pensionistica.

In molti casi, fino a un massimo di 3 anni i periodi di aspettativa possono essere riscattati ai fini pensionistici, mai ai fini della carriera. In questi casi tutto l’onere del riscatto, che non è poca cosa, è a carico del dipendente. Perché non è poca cosa? Perché in pratica devo pagare non solo i contributi che sono il 33,3% della retribuzione, cioè leggermente più di 1/3, ma addirittura la loro rivalutazione se passano degli anni, e quindi devo pagare in base alla retribuzione attuale e non a quella dell’epoca. Quindi non tutti.

Devo dire che nella mia lunga carriera poche volte ho visto qualcuno che si è potuto permettere di spendere i soldi per poter riscattare una aspettativa. Quindi ha questa caratteristica di sospensione del rapporto di lavoro, blocca la carriera, blocca i contributi e può essere in qualche caso retribuita, in qualche altro no.

Questi sono le principali, cioè i motivi personali e familiari, studio e formazione e dottorato di ricerca, quella per svolgere un’altra attività lavorativa e il famoso cosiddetto anno sabbatico che è chiamato impropriamente così. Anche perché in questo caso non è un anno sabbatico che lo Stato mi paga per potermi aggiornare, quello è l’anno sabbatico che hanno i docenti universitari. È semplicemente una interruzione che posso chiedere io discrezionalmente una volta ogni 10 anni nella carriera. Anche in questo caso non sono pagati i contributi, la carriera si blocca”.

Motivi personali e familiari

“Passiamo a quelle per motivi personali e familiari che sono previste, dall’articolo 18 del contratto nazionale di lavoro, il quale poi a sua volta fa un rinvio alla vecchia normativa che è addirittura quella del DPR numero 3 del 1957, quindi antichissima. E cioè il dipendente può chiedere dei periodi di aspettativa non superiori a 12 mesi continuativi (perché non siano continuativi ci vuole una introduzione di almeno 6 mesi). E ovviamente l’amministrazione me la può dare e può anche non accettarla, cioè non è obbligato il dirigente scolastico a concedermi questo tipo di aspettativa.

Poi c’è un ulteriore limite che non debbo superare nell’arco di 5 anni 30 mesi. Quindi se li supero che succede? Succede che vengo licenziato, cioè devo tornare a lavorare e se non vado a lavorare mi licenziano semplicemente. Deriva da una richiesta del dipendente. Il dirigente scolastico, il superiore in questo caso, la può concedere e non concedere”.

Studio e formazione

“Quelle per studio e formazione, posso chiedere in questo caso per frequentare un corso di studi universitari, per attività specifiche di ricerca riconosciute e per il dottorato di ricerca. Questo del dottorato di ricerca, a sua volta ha delle diramazioni perché può essere senza assegni e può essere con una borsa di studio o addirittura con la retribuzione perché è stata fatta una legge che prevede che tutti i dipendenti pubblici possono chiedere un periodo di congedo retribuito per il dottorato di ricerca e cioè per tutta la durata del dottorato che può essere anche di 3 anni.

Questa è una legge che è stata opportuna perché consentiva ai dipendenti pubblici, insegnanti compresi, di migliorare la loro formazione con la cosa importante come può essere un dottorato di ricerca e retribuito alla spese dello Stato. Viviamo in un periodo particolare in cui le università non sono poche come una volta, ma ce ne sono tante, ce ne sono anche a distanza”.

Altra attività lavorativa

“Il contratto di lavoro prevede che questa aspettativa possa essere ottenuta per una sola volta e per un solo anno nella nell’arco della carriera. Dopodiché, da una parte c’è il contratto, ma dall’altra ci sono le leggi. Ogni tanto il legislatore fa qualcosa d’altro, tant’è che poi a questa norma che è molto limitata ne troviamo una più ampia che sta nell’articolo 23 del decreto legislativo numero 165, il decretone che sta alla base del rapporto di pubblico impiego che ci dice che c’è una deroga perché si può arrivare fino a 5 anni prorogabile al massimo un’altra volta per fare che cosa? O attività di ricerca internazionale o semplicemente per svolgere un altro lavoro presso privati, ovviamente con l’autorizzazione dell’amministrazione.

Da una parte il contratto dice un anno, dall’altra parte abbiamo una legge che dice addirittura fino a cinque prorogabili di altri cinque che sono un periodo enorme che in qualche caso può condurre addirittura fino alla pensione”.