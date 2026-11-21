In Lombardia oltre 7mila studenti saranno formati con corsi salvavita. Il Progetto di legge approvato in Consiglio regionale infatti prevede l’attivazione di corsi destinati agli studenti degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale.

I percorsi avranno una durata minima di cinque ore e saranno finalizzati all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per riconoscere un’emergenza, attivare correttamente il sistema dei soccorsi, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree e utilizzare il defibrillatore esterno.

I corsi saranno erogati da centri di formazione riconosciuti e accreditati da Areu secondo gli standard nazionali e regionali per garantire uniformità e qualità. Al temine, Areu assegnerà ai partecipanti un certificato di frequenza.

I corsi partiranno nel 2027 e, nell’arco di due anni, permetteranno di formare oltre 7mila ragazzi. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta e aumentare il numero di cittadini preparati ad affrontare un’emergenza e promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità.