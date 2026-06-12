Diretta video

Prima Ora - Notizie del 12 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
12.06.2026

Nomine docenti, la mamma attivista: “Spostarle prima della fine della scuola. Terrei aperte medie e elementari a giugno e settembre”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La proposta
I dati Eurydice
Scuole troppo calde in estate

Dopo la decisione dell’Emilia Romagna di aprire le scuole il 31 agosto proponendo agli alunni attività alternative allo studio (è una sperimentazione su base volontaria), per venire incontro ai genitori lavoratori, si è scatenato un dibattito acceso in merito alla possibilità di ristudiare il calendario scolastico.

Il calendario scolastico va modificato per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, oltre che delle famiglie? Il 72,26% degli insegnanti dice no. Il dato emerge da un sondaggio online della Tecnica della Scuola, al quale hanno partecipato centinaia di addetti ai lavori che operano in ambito scolastico, tra cui anche dei genitori di studenti.

Francesca Fiore, che fa parte del duo di mamme attiviste Mammadimerda, che anni fa ha lanciato una petizione proprio per smuovere le acque su questo fronte denunciando il fenomeno del “summer learning loss”, cioè la perdita di competenze durante l’estate, ha fatto una proposta ai microfoni di Will Ita, inserita nella newsletter The Talk.

La proposta

“Terrei aperte elementari e medie tutto giugno e dal 1° settembre, spostando il sistema di nomine degli insegnanti prima della fine della scuola. Così il corpo docenti sarebbe pronto a settembre”, ha esordito.

“La più grande bugia è che non si possa cambiare. Ci dicono che non ci sono i soldi, in realtà ci sono, basta decidere quali sono le priorità del Paese. Non è più procrastinabile cambiare la scuola”, ha concluso.

I dati Eurydice

Secondo gli ultimi dati forniti da Eurydice, relativi all’anno scolastico 2025/2026, l’Italia è al primo posto dei Paesi europei per numero di giorni di vacanze estive (97 giorni) e all’ultimo per numero di giorni di pausa durante l’anno (15).

Già nel 2023 il rapporto Eurydice dal titolo “The organisation of school time in Europe” denunciava la stessa cosa: nella maggior parte dei sistemi educativi europei, gli studenti hanno a disposizione, durante il periodo estivo, tra le 8 e le 12 settimane di vacanza: si va dalle non più di 8 settimane nella Comunità francese del Belgio, in Danimarca, in alcuni Länder tedeschi, Francia, Paesi Bassi, alcuni cantoni svizzeri, Liechtenstein e Norvegia, fino a periodi di vacanza superiori alle 12 settimane in Irlanda, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Albania, Islanda e nella maggior parte delle regioni italiane.

Scuole troppo calde in estate

Ma le scuole sono pronte ad un eventuale redistribuzione delle pause didattiche? Ciò significherebbe ridurre le vacanze estive e quindi portare in classe docenti e studenti anche in alcune porzioni dei mesi più caldi dell’anno.

Al momento però si tratta di qualcosa di difficilmente praticabile: gli Open Data del Ministero dell’Istruzione e del Merito – aggiornati all’a.s. 2022/23 – visionati dalla Tecnica della Scuola, danno conto della situazione delle aule di 61.308 edifici scolastici in tutto il Paese: di questi, appena 3.966 risultano dotati di condizionatori, il 6,45% del totale. Per altri 24.888 (40,6%) i dati non sono disponibili. Per 32.462 edifici (52,95%), infine, è messo nero su bianco che i condizionatori non ci sono. Complessivamente sono 57.350 gli edifici in cui non è garantita la refrigerazione, il 93,55% del totale.

E già in questi giorni, a fine maggio, molte città italiane sono da bollino arancione se non rosso, con temperature fino a 30 e 35 gradi.

calendario scolasticoVacanze

Quando finisce la scuola 2026? La date regione per regione

Scuole aperte dal 31 agosto: il modello piace ad altre regioni, ma c’è anche chi spinge per allungare le vacanze fino ad ottobre

Inizio scuola settembre 2026, le date regione per regione

Scuola aperta d’estate, una dirigente: “Anche i docenti avrebbero vantaggi, perché ci sono poche pause durante l’anno”

Le mamme sull’apertura della scuola in estate: “Serve a tutte le famiglie: lavorare non è una necessità speciale”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Nomine docenti, la mamma attivista: “Spostarle prima della fine della scuola. Terrei aperte medie e elementari a giugno e settembre”

Redazione

GPS scioglimento riserva e immissioni in ruolo: le prossime tappe – DIRETTA ore 16:00

Redazione

Lavoro minorile, il messaggio di Mattarella per la giornata mondiale: “La scuola è il più efficace strumento di prevenzione”

Redazione

Burnout docenti, un test da somministrare per attivare l’esonero dal servizio o nei casi più gravi il prepensionamento: l’idea Anief

Redazione
vai alla ricerca avanzata