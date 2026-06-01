Inizio scuola settembre 2026, le date regione per regione

Tutte le Regioni italiane hanno pubblicato i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 2026/27, fornendo a studenti, famiglie e personale scolastico un quadro chiaro dell’organizzazione delle attività didattiche.
Questi calendari stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di vacanza e le eventuali sospensioni, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze locali.
La loro diffusione rappresenta un passaggio fondamentale per pianificare con anticipo l’anno scolastico e favorire una gestione più efficace dei tempi educativi e familiari.
La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:
7 settembre 2026: BOLZANO, LOMBARDIA (infanzia)
10 settembre 2026: TRENTO, VALLE D’AOSTA, VENETO
14 settembre 2026: FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA (primaria e secondaria di I e II grado), MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, UMBRIA
15 settembre 2026: CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, SICILIA, TOSCANA
16 settembre: ABRUZZO, BASILICATA, SARDEGNA
17 settembre: PUGLIA
Questi sono i calendari al momento pubblicati:
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26
Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 16 settembre 2026
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)
Delibera regionale n.424 del 27/03/2026
Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia
Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado
Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Circolare n.143880 del 11/02/2026
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026 (7 settembre scuole dell’infanzia)
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Ponte del 2 giugno: dal 31 maggio al 2 giugno 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio lezioni: 14 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dal 6 al 10 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio lezioni: 16 settembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 9 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 15 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 15 settembre 2026
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 10 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)
Inizio lezioni: 10 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 febbraio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 31 marzo 2027
Festa dei lavoratori: dal 29 aprile al 1° maggio 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027
Inizio lezioni: 14 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026
Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno).
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027
Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)
Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026
Ponte di Ognissanti: dal 30 ottobre al 2 novembre 2026
Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027
Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027
Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2027
Ponte del 2 giugno: dal 31 maggio al 2 giugno 2027
Fine delle lezioni: 12 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)