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ATA
24.04.2026
Aggiornato alle 13:03

Posizioni economiche ATA, prova suppletiva: ecco cosa c’è da sapere

Redazione
Indice
Sedi d’esame e organizzazione territoriale
Attenzione alle assenze
Dove trovare ulteriori informazioni
LA NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario della prova suppletiva relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA, prevista dal decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

La prova si svolgerà giovedì 23 aprile 2026, in un unico turno pomeridiano.

Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 13:30, mentre il test si terrà dalle 14:30 alle 15:00.

Sedi d’esame e organizzazione territoriale

La prova suppletiva avrà luogo nella provincia in cui ciascun candidato presta servizio nell’anno scolastico 2025/2026. Le sedi saranno individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti.

L’elenco dettagliato delle sedi, comprensivo di indirizzi e assegnazione dei candidati, sarà comunicato direttamente agli interessati almeno venti giorni prima della prova. Tale comunicazione avrà valore ufficiale di notifica.

I candidati ammessi alla prova suppletiva in virtù di un provvedimento giurisdizionale dovranno presentarsi muniti di:

  • copia del provvedimento che autorizza la partecipazione
  • documento di riconoscimento valido
  • codice fiscale

La documentazione è indispensabile per poter sostenere la prova.

Attenzione alle assenze

Il Ministero sottolinea che la mancata presentazione nel giorno, nell’orario e nella sede stabiliti comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in presenza di cause di forza maggiore o imprevisti.

Dove trovare ulteriori informazioni

Tutti gli aggiornamenti e la documentazione ufficiale relativi alla procedura sono disponibili sul sito del Ministero, nella sezione dedicata alle posizioni economiche ATA per il triennio 2024–2027.

LA NOTA

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0007392.24-03-2026Download
Personale AtaPosizioni economicheScadenze 2026

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