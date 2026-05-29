Posizioni economiche ATA, graduatorie provvisorie entro il 5 giugno, definitive entro il 19

Con la nota ministeriale n. 14297 del 28 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato lo sblocco delle procedure informatiche necessarie per l’elaborazione delle graduatorie provinciali relative alle nuove posizioni economiche.
A partire dalle ore 10:00 di oggi, 29 maggio 2026, gli uffici competenti avranno accesso alle funzioni per graduare i candidati che hanno completato la prova finale di valutazione, prevista dal decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.
La formazione delle graduatorie seguirà un ordine di merito rigoroso basato su tre pilastri principali:
La tabella di marcia stabilita dal Ministero è serrata per garantire l’attribuzione delle posizioni in tempi brevi. Gli Ambiti territoriali dovranno pubblicare le graduatorie provvisorie sui propri siti istituzionali entro e non oltre venerdì 5 giugno 2026.
Dalla data di pubblicazione, il personale interessato avrà 10 giorni di tempo per presentare eventuale reclamo all’Ambito territoriale di competenza. Una volta esaminati i ricorsi, il processo si concluderà con l’approvazione delle graduatorie definitive, prevista entro venerdì 19 giugno 2026, tramite decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o di un dirigente delegato.