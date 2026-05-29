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29.05.2026

Posizioni economiche ATA, graduatorie provvisorie entro il 5 giugno, definitive entro il 19

Lara La Gatta
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Indice
I criteri di precedenza
Calendario e reclami

Con la nota ministeriale n. 14297 del 28 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato lo sblocco delle procedure informatiche necessarie per l’elaborazione delle graduatorie provinciali relative alle nuove posizioni economiche.

A partire dalle ore 10:00 di oggi, 29 maggio 2026, gli uffici competenti avranno accesso alle funzioni per graduare i candidati che hanno completato la prova finale di valutazione, prevista dal decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

I criteri di precedenza

La formazione delle graduatorie seguirà un ordine di merito rigoroso basato su tre pilastri principali:

  1. Il punteggio della prova finale: il primo elemento distintivo sarà il voto conseguito al termine dei corsi di formazione specifici.
  2. Anzianità di servizio: in caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato con la maggiore anzianità di servizio, previa validazione degli Ambiti territoriali.
  3. Titoli di preferenza: qualora persistesse una situazione di parità anche dopo il calcolo dell’anzianità, si applicheranno le preferenze stabilite dal DPR n. 487 del 1994, recentemente aggiornato nel 2023.

Calendario e reclami

La tabella di marcia stabilita dal Ministero è serrata per garantire l’attribuzione delle posizioni in tempi brevi. Gli Ambiti territoriali dovranno pubblicare le graduatorie provvisorie sui propri siti istituzionali entro e non oltre venerdì 5 giugno 2026.

Dalla data di pubblicazione, il personale interessato avrà 10 giorni di tempo per presentare eventuale reclamo all’Ambito territoriale di competenza. Una volta esaminati i ricorsi, il processo si concluderà con l’approvazione delle graduatorie definitive, prevista entro venerdì 19 giugno 2026, tramite decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o di un dirigente delegato.

LA NOTA

Nota_Ministeriale_14297_del_28_maggio_2026_Rilascio_funzioni_per_elaborazione_graduatorie_posizioni_economiche_ATADownload
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