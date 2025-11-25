Posizioni economiche Ata, c’è chi ha la sede di esame distante 100 metri e chi invece deve fare 400 Km

Il sistema di assegnazione delle sedi d’esame per le posizioni economiche del personale Ata, sta suscitando una forte polemica per il grave disagio che viene creato al personale che si deve recare a svolgere un esame della durata di 30 minuti e si trova a impiegare anche più di due ore per raggiungere la sede di esame.

Come si svolge la prova

L’esame per la posizione economica Ata si svolge con il metodo computer based. È utile sapere che una volta completate le procedure di riconoscimento e firmato il registro d’aula, i candidati accederanno alla postazione informatica. La prova inizierà dopo l’inserimento di una “parola chiave” comunicata dal responsabile d’aula.

Durata: 30 minuti

30 minuti Tipologia: quesiti a risposta multipla con una sola risposta corretta

quesiti a risposta multipla con una sola risposta corretta Funzioni disponibili: cambio risposta, annullamento risposta, navigazione tra le domande, pagina di riepilogo con stati colore (magenta per risposte date, azzurro per risposte mancanti)

Al termine del tempo, il sistema acquisirà automaticamente le risposte fornite. Il test sarà composto da 20 domande da svolgere in 30 minuti, quindi si prevede circa un minuto e mezzo per ogni quesito. Nel test non esiste alcun tipo di penalità del punteggio per errori o risposte non date, quindi una risposta corretta vale 1 punto, mentre una risposta sbagliata o non data vale 0 punti. Questo significa che tentare comunque una risposta, anche se non si è del tutto sicuri, può rivelarsi vantaggioso.

Il grave disagio delle sedi lontane

Sono numerose le proteste che stanno arrivando in redazione sul caos della attribuzione delle sedi di esame pubblicate dagli uffici scolastici regionali. In particolare un assistente tecnico della provincia di Reggio Calabria, ci ha fatto notare che nel suo caso ci sono degli assistenti amministrativi che svolgeranno l’esame a 100 metri dalla sede di titolarità, mentre lui è stato destinato a Catanzaro e quindi dovrà percorrere 158 km per andare e altrettanti per rientrare a casa. C’è chi da Reggio Calabria dovrà raggiungere Crotone percorrendo 226 Km per raggiungere la sede di esame e altrettanti per il ritorno. Per un esame di 30 minuti si dovrà stare in viaggio anche più di 4 ore, per una prova computer based che poteva essere svolta nel proprio comune di residenza.

Esiti immediati e registrazione dei punteggi

I candidati dovranno rimanere in aula fino al completamento delle operazioni tecniche. Il responsabile d’aula visualizzerà su ogni postazione il punteggio ottenuto tramite correzione automatica e anonima; il candidato confermerà l’esito inserendo il proprio codice fiscale.

Solo quando tutti i risultati saranno caricati e l’elenco finale stampato e allegato al verbale, i candidati potranno firmare per l’uscita.