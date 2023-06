Possono i docenti ispirare gli studenti? Il racconto di Leo Gassmann e di come aiutò il padre nel ruolo del “Professore”

Una storia che forse non tutti conoscono. Leo Gassmann, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte” e figlio d’arte del noto attore Alessandro e nipote di Vittorio. Intervenuto nella trasmissione di skuola.net La Notte Prima degli Esami ha raccontato alcuni episodi della sua vita legati proprio alla scuola.

Il cantautore ha dichiarato: “Durante i primi anni di liceo ero diverso rispetto a come sono oggi: andavo sempre in presidenza. Ero iperattivo, alle elementari mi ricordo che mi sono lanciato dalla scrivania della maestra di testa”.

Ma tutto cambiò al terzo anno del liceo quando arrivò un professore di filosofia che gli cambiò la vita: “da lì ho iniziato ad amare il sapere, negli ultimi anni ho iniziato a studiare, è maturata dentro di me la paura di arrivare a scuola impreparato e quindi qualcosa sapevo sempre: alla fine sono uscito con il massimo dei voti”.

Ma non finisce qui. Questo particolare legame tra docente e studente è stato fonte di ispirazione per il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann nella serie Rai Un professore in cui, appunto, ha il ruolo del docente: “Quando gli arrivò il copione, papà mi disse che la storia e l’amore che avevo provato per questo professore che purtroppo non c’è più lo aveva ispirato molto nell’interpretare il suo personaggio”.