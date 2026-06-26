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Docenti
26.06.2026

Posti disponibili mobilità docenti 2026: i dati per regione, provincia e grado di scuola

Redazione
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Indice
Tutti i dati completi
Come funziona l’algoritmo sulla Mobilità

Elaborando i dati trasmessi dal Ministero sulla mobilità del personale docente, l’Ufficio sindacale della CISL Scuola ha individuato per ogni grado di scuola, per ogni regione e per ogni provincia il numero dei posti (comuni e sostegno) vacanti dopo la mobilità del personale docente per l’a.s. 2026/27.

Il totale per ogni riga o colonna è al lordo delle eventuali situazioni di esubero riscontrabili a livello provinciale o regionale.

Il file, in formato excel, contiene quattro fogli rispettivamente riguardanti infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Tutti i dati completi

Come funziona l’algoritmo sulla Mobilità

Il sistema informatizzato della mobilità docenti funziona sulla base di un algoritmo che funziona correttamente da anni e commette pochissimi errori. Gli errori commessi sono da addebitare ai dati inseriti dai funzionari degli uffici scolastici e non dall’elaborazione dell’algoritmo nel trattare i dati inseriti. L’algoritmo gestisce circa 100.000 domande di mobilità e passaggio professionale. La mobilità 2026/2027 si divide in “territoriale” (cambiare scuola/comune/distretto/provincia restando nella stessa classe di concorso) e “professionale” (passaggio di cattedra nello stesso grado o passaggio di ruolo tra gradi diversi). Il passaggio di ruolo ha precedenza sugli altri movimenti (passaggio di cattedra e mobilità territoriale). L’algoritmo funziona tenendo conto delle seguenti tre fasi principali:

  • Fase 1: Movimenti nella medesima classe di concorso e tipologia di posto all’interno dello stesso comune (o subdistretto in comuni metropolitani).
  • Fase 2: Spostamenti sempre nella medesima classe di concorso e tipologia di posto tra comuni diversi della stessa provincia.
  • Fase 3: Mobilità interprovinciale e passaggi di ruolo e di cattedra.

Nelle Fasi 1 e 2 si utilizzano tutti i posti a disposizione, mentre nella Fase 3 si utilizzano solo i posti residui dopo le prime due fasi ma con un accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo (il 25% dei posti disponibili per la mobilità, dopo un accantonamento iniziale del 50% per la Fase 3 stessa). Importante: L’algoritmo ragiona per fasi sequenziali; i posti liberati in una fase successiva non tornano disponibili per le fasi precedenti.

L’algoritmo considera anche le precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità del 10 marzo 2026 (es. rientro di un perdente posto nella scuola di precedente titolarità, Legge 104/92 personale o per assistenza al filgio, coniuge o genitore). A tal proposito corre specificare che la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità è prioritaria rispetto la precedenza 104/92 personale. Le precedenze per assistenza a familiari sono ancora successive e seguono il seguente ordine: 1) figlio; 2) coniuge; 3) genitore.

mobilità 2026
Allegati
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