Esiti mobilità ATA 2026 12 giugno, come fare reclamo? SCARICA IL MODELLO PDF

Ancora esiti della mobilità, dopo che il 29 maggio scorso sono stati resi noti quelli relativi ai docenti. Oggi, 12 giugno, è il turno degli esiti per il personale ATA.

Se nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità Ata 2026/2027, si dovessero trovare delle anomalie, come per esempio riscontrare che una scuola da voi espressa è stata assegnata ad altro aspirante con minore punteggio del vostro, allora è importante vederci chiaro e fare immediatamente reclamo motivato e magari relativo accesso agli atti.

Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 22 giugno 2026.

Il modello di reclamo

Il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha costruito un modello di reclamo utile per tutti gli interessati.

Dove vedere gli esiti

Come riportato da Flc Cgil, l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi è disposto dall’Ufficio Scolastico Territoriale e pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy ma, nell’interesse individuale di coloro che hanno partecipato, la OM 43/26 stabilisce l’invio di una comunicazione, di poco anticipata, all’indirizzo di posta elettronica registrato sul portale di Istanze on line.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica

all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà

consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria

domanda.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato

Quindi è possibile, riassumendo, conoscere gli esiti:

attraverso comunicazione via mail

su Istanze Online

Cosa succede ora

Per il personale che non riuscirà ad ottenere il trasferimento non è comunque tutto perduto. Infatti, sarà possibile presentare domanda per la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni), le cui tempistiche al momento non sono ancora note. L’anno scorso le domande si sono presentate dal 14 al 25 luglio.