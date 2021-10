Posti personale docente: circa 684mila comuni e 172mila per il sostegno: il Report del MI per regione

Dal Ministero dell’Istruzione arriva un Focus dal titolo “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2021/2022”. Di questo report, abbiamo già approfondito la questione della scelta degli studenti dell’indirizzo della scuola superiore.

Nel documento è presente tutta la distribuzione regionale dei posti totali di Organico di fatto distinti tra posti comuni e posti per il sostegno.

I posti istituiti per l’a.s. 2021/2022 sono complessivamente 684.317 posti comuni e 172.110 posti di sostegno. I posti comprendono sia l’organico dell’autonomia sia l’adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono compresi anche i posti in deroga.

E’ importante sottolineare che per il sostegno il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Dei circa 684mila posti comuni, 14.142 sono “posti per l’adeguamento” (Tab. 11), mentre, dei 172.110 posti di sostegno, 65.940 sono “posti di sostegno in deroga” (Tab. 12).