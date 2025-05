Posti vacanti dopo la mobilità: 24mila nell’infanzia e nella primaria; scoperti 10mila posti di sostegno

Sono 24mila i posti in organico di diritto di scuola primaria e dell’infanzia che sono ancora vacanti dopo le operazioni di mobilità. Il dato si ricava dalle tabelle analitiche pubblicate da Cisl Scuola.

Nell’infanzia i posti vacanti sono 3.412, 2.413 comuni e 999 di sostegno.

Analizzando i dati a livello regionale, emerge un quadro differenziato. La regione con il maggior numero di posti vacanti è la Lombardia, che presenta un totale di 785 posti. Di questi, 528 sono posti comuni e 257 posti di sostegno. Seguono il Lazio con 386 posti totali (243 comuni, 143 sostegno), il Piemonte con 359 posti totali (164 comuni, 195 sostegno), la Toscana con 324 posti totali (294 comuni, 30 sostegno), la Puglia con 296 posti totali (215 comuni, 81 sostegno) e la Campania con 246 posti totali (215 comuni, 31 sostegno).

Alcune regioni presentano un numero particolarmente elevato di posti di sostegno vacanti. Tra queste spiccano il Piemonte con 195 posti di sostegno, il Lazio con 143 posti di sostegno e la Lombardia con 257 posti di sostegno.

Altre regioni e province mostrano un numero ridotto di posti vacanti. Il Molise presenta solo 17 posti totali, la Sardegna 31, il Friuli 33, l’Umbria 49, la Basilicata 52 e le Marche 52. Si notano anche casi di province con zero posti vacanti in specifiche categorie o totali, come ad esempio Rimini (RN) in Emilia Romagna, Oristano (OR) in Sardegna e Rovigo (RO) in Veneto, che non presentano posti vacanti secondo i dati forniti.

Nella primaria i posti vacanti sono 20.579, 11.016 comuni e 9.563 di sostegno.

L’analisi regionale dei dati mostra una concentrazione elevata di posti vacanti in alcune aree geografiche. La regione con il maggior numero di cattedre disponibili è la Lombardia, che presenta un totale di 6.763 posti. In Lombardia, i posti vacanti si distribuiscono tra 2.694 posti comuni e 4.069 posti di sostegno, evidenziando una particolare carenza nel sostegno.

Altre regioni con un numero consistente di posti vacanti includono il Veneto con 2.751 posti totali (1.543 comuni, 1.208 sostegno), il Piemonte con 2.004 posti totali (704 comuni, 1.300 sostegno) e il Lazio con 1.701 posti totali (1.149 comuni, 552 sostegno). Seguono l’Emilia Romagna con 1.520 posti totali (819 comuni, 701 sostegno) e la Toscana con 1.076 posti totali (840 comuni, 236 sostegno).

Un dato rilevante è l’alto numero di posti di sostegno vacanti in regioni come la Lombardia (4.069), il Piemonte (1.300) e il Veneto (1.208). Anche regioni come l’Emilia Romagna (701) e il Lazio (552) mostrano numeri significativi nel sostegno. La Liguria presenta un numero di posti di sostegno (427) superiore a quello dei posti comuni (307), per un totale di 734 posti vacanti.

Scendendo nel dettaglio provinciale per le regioni con il più alto numero di posti scoperti:

in Lombardia, la provincia di Milano (MI) registra il numero più alto di posti vacanti a livello nazionale con 2.644 totali (1.167 comuni, 1.477 sostegno). Altre province lombarde con molte vacanze sono Pavia (PV) con 431 totali e Bergamo (BG) con 477 totali;

nel Lazio, la provincia di Roma (RM) ha 1.590 posti vacanti totali (1.075 comuni, 515 sostegno), rappresentando la stragrande maggioranza dei posti nella regione;

in Piemonte, Torino (TO) ha 963 posti totali (408 comuni, 555 sostegno), con un alto numero di posti di sostegno.

Altre regioni mostrano un numero inferiore di posti vacanti, come il Molise con soli 29 posti totali (20 comuni, 9 sostegno), l’Umbria con 144 totali (112 comuni, 32 sostegno), l’Abruzzo con 185 totali (133 comuni, 52 sostegno) e la Basilicata con 237 totali (228 comuni, 9 sostegno), dove la carenza di posti di sostegno appare particolarmente ridotta (solo 9 in tutta la regione).

Va ricordato che, ovviamente, nel computo dei posti di sostegno vacanti non rientrano quelli istituiti in organico di fatto che, a livello nazionale, si attestano sulle 100mila unità, fra tutti gli ordini di scuola.