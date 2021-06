Precari: assunzioni in ruolo da I fascia GPS. Domande e risposte dai nostri esperti [DIRETTA ore 16]

Con una diretta della “Tecnica della Scuola Live” sui propri canali social Youtube e Facebook , affronteremo, mercoledì 9 giugno alle ore 16, il tema delle assunzioni in ruolo dei docenti inseriti nella I fascia GPS e che contestualmente hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci.

All’incontro parteciperanno i nostri esperti di normativa scolastica, il prof. Salvatore Pappalardo e il prof. Lucio Ficara, sarà presente anche il nostro esperto di diritto scolastico, l’avv. Dino Caudullo.

Presenterà e condurrà la diretta Daniele Di Frangia.

Diplomati magistrali

Per le immissioni in ruolo per i posti comuni della scuola dell’infanzia verranno utilizzate le GaE e le GPS I fascia, mentre per la scuola primaria, si dovrà ricorrere maggiormente alle GPS I fascia, dove rientrano ad avere una grande opportunità i diplomati magistrali, a cui era stato cancellato il ruolo e anche l’opportunità di stare in GaE.

Posti disponibili alla secondaria

Il problema più grave per le immissioni in ruolo è da individuarsi nei tantissimi posti disponibili nella scuola secondaria di I e II grado e i pochi aspiranti nelle GaE e nelle graduatorie di merito.

Così si prevede il ricorso massiccio, ma del tutto insufficiente, alle graduatorie di I fascia GPS o agli elenchi aggiuntivi di coloro che hanno un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi dieci.

I tanti posti di sostegno

Mancano i docenti specializzati sul sostegno per coprire tutti i posti disponibili e comunque tra gli specializzati c’è chi non ha i tre anni di servizio, mentre c’è chi li ha, ma non è specializzato.

Bisogna anche aggiungere che, dai dati sulla mobilità pubblicata in queste ore, si evince che 4 mila docenti di sostegno hanno ottenuto trasferimento su posto comune, aumentando notevolmente le disponibilità sui posti di sostegno.

In ruolo da I fascia GPS

Nella diretta di mercoledì 9 giugno alle ore 16, parleremo delle prossime immissioni in ruolo dalla I fascia GPS, gli esperti presenti in trasmissione risponderanno alle vostre domande chiarendo i vostri dubbi e spiegando questa nuova modalità di entrata in ruolo per i docenti.