Precari, novità per chi percepisce la NASPI: iscrizione d’ufficio alla Piattaforma SIISL

Anche i precari della Scuola, alla scadenza di un contratto di supplenza, ovviamente se in possesso dei requisiti necessari, possono richiedere la NASPI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego).

Dal 24 novembre c’è una novità: i cittadini beneficiari della prestazione saranno iscritti d’ufficio alla Piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI, anche i dati di contatto del beneficiario, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio, se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

ll beneficiario dell’indennità è tenuto, entro 15 giorni dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedere alla piattaforma SIISL per compilare i dati utili per il Patto di attivazione digitale e la relativa sottoscrizione, per integrare il proprio curriculum vitae e per inserire le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di servizio, che verrà poi finalizzato dal Centro per l’impiego.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Messaggio INPS n. 4011 del 28 novembre 2024.

IL MESSAGGIO