Precari ricerca, Flc Cgil: zero risorse in legge di Bilancio, domani manifestazione nazionale a Roma

Nuova manifestazione dei precari annunciata dalla Flc Cgil, per domani, 11 novembre alle ore 10:00, in piazza Capranica, a Roma. Ecco cosa scrive il sindacato:

“Domani 11 novembre, dalle ore 10:00 in piazza Capranica a Roma, la FLC CGIL e i movimenti dei precari degli enti pubblici di ricerca scenderanno nuovamente in piazza per manifestare tutto il loro dissenso nei confronti di una legge di bilancio che dimentica totalmente il settore della ricerca e in particolare dimentica le lavoratrici e i lavoratori precari.

Sono 6.000 i precari degli enti pubblici di ricerca e zero le risorse in legge di bilancio per le stabilizzazioni.

Dopo anni di roboanti dichiarazioni di ministri del Governo riguardo l’importanza e il ruolo strategico della ricerca e di promesse di investimento sul settore e di stabilizzazioni dei precari, siamo al dunque: nella manovra non ci sono risorse nè per le stabilizzazioni, né per la ricerca, viene confermato il blocco del turn over al 75% per il 2026 e finisce ingloriosamente il PNRR senza nessun seguito di investimenti strutturali e di personale.

Il personale precario degli enti pubblici di ricerca è stato totalmente dimenticato dal Governo per questo, domani faremo sentire con tutta la forza possibile il nostro sdegno e continueremo a mobilitarci fino a quando non saranno previste risorse specifiche per le stabilizzazioni di tutti i precari e risorse per il sistema della ricerca!”