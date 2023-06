Precari scuola, il Mim autorizza la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto – PDF

A seguito della richiesta del sindacato Flc-Cgil, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 33473 dell’8 giugno 2023, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, per autorizzare le proroghe per il prolungamento, fino al 31 agosto, di tutti i contratti di supplenza in scadenza al 30 giugno, del personale ATA.

La nota ministeriale – che ricalca nei contenuti quella dello scorso anno scolastico – nel riprendere le disposizioni vigenti in materia di supplenze, precisa che le proroghe dovranno essere richieste dai Dirigenti scolastici agli USR nei casi di effettiva necessità per assicurare lo svolgimento dei servizi scolastici.

Come è noto, e come anche richiamato dalle Organizzazioni sindacali, sussiste la necessità di assicurare la piena la funzionalità dei servizi scolastici per tutto il periodo estivo, in cui risulta carente la presenza di personale in servizio anche a causa della fruizione delle ferie, di cui ha diritto il personale ATA.

Le ragioni dei sindacati

Come abbiamo spiegato, come ogni anno, è arrivata dalle Organizzazioni sindacali la richiesta al Ministero di emanazione di una nota che autorizzi la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto.

Le incombenze connesse agli esami conclusivi di stato – si legge nella richiesta congiunta dei Sindacati -, lo sviluppo del piano di semplificazione per l’avvio regolare dell’anno scolastico richiedono la piena funzionalità dei servizi che non può essere assicurata soprattutto laddove risulta carente la presenza di personale a tempo indeterminato, stante anche la improrogabile necessità di garantire il piano ferie.