Docufilm Rai e Polizia sull’uso del web e contro il cyberbullismo

Sarà mandato in onda il 4 febbraio alle 23:00 su Rai Due “Senza rete”, un docufilm realizzato da Rai e polizia di Stato. In un secondo momento sarà proiettato in tutte le scuole d’Italia.

Il docufilm racconta il cyberbullismo ed è stato prodotto per sensibilizzare all’uso consapevole del web, provando a svelarne la natura, come si fa col mostro da guardare in faccia per poterlo riconoscere e affrontare.

L’idea di questo documentario nasce dall’intervento del Presidente della Repubblica, che, ricordando il dramma di Alessandro Cascone – il giovane di Gragnano suicida a 13 anni vittima di bullismo – ha sollecitato un maggior impegno al contrasto del cyberbullismo da parte dell’intera società.

Un’iniziativa rivolta ai più giovani per sensibilizzare i minori all’uso consapevole del web e prevenire il diffondersi del fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie e contro chi perseguita, nascondendosi dietro la rete dei social.

Attraverso i racconti di ragazzi vittime di violenze e di prevaricazione, di bullismo e di cyberbullismo e con l’aiuto di psicologi, docenti e esperti della Polizia Postale, «Senza Rete» mostra le pieghe oscure del cyberbullismo ma anche e soprattutto la luce in fondo al tunnel che può rischiarare quel buio.

Proprio ad Alessandro Cascone è stata dedicata la proiezione in anteprima del docufilm all’Auditorium Parco della Musica di Roma con la partecipazione di oltre 2500 studenti delle scuole romane insieme ai genitori di Alessandro