Prende fuoco un banco perché due studentesse cercano di riprodurre un video di TikTok

Due studentesse cercano di riprodurre un “esperimento” visto in un video di TikTok ma le cose non vanno per il verso giusto.

Come riporta la Gazzetta di Parma, le due ragazzine, di una secondaria di primo grado della provincia, avevano cosparso il banco con un liquido igienizzante e poi hanno provato ad appiccare il fuoco usando un accendino.

Ben presto le fiamme sono aumentate di intensità fino a provocare un principio di incendio del banco stesso.

Il “focolaio” è stato spento da qualche operatore intervenuto prontamente.

Le due studentesse sono state sospese per 10 giorni, mentre la scuola ha già reso noto di voler organizzare alcuni incontri per mettere in guardia gli studenti sulle regole da seguire nell’uso dei social.