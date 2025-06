Preside “mobbizzata” dalla Flc-Cgil; il sindacato smentisce categoricamente: “Affermazioni prive di fondamento”

Sulla vicenda della preside dell’IIS Montessori di Roma che sarebbe stata mobbizzata dalla Flc-Cgil, interviene in queste ore il sindacato di Gianna Fracassi per smentire categoricamente che sia in atto una operazione del genere.

“Apprendiamo dai giornali di ‘area’ – scrive il sindacato in una nota di poche ore fa – che una dirigente scolastica lamenterebbe di essere stata mobbizzata dalla nostra organizzazione, senza peraltro produrre alcun tipo di dettaglio sugli atti che avrebbero determinato questa situazione. Riteniamo di trovarci di fronte ad affermazioni prive di fondamento, su cui procederemo per tutelare, nelle sedi opportune, la FLC CGIL e il personale di quella scuola”.

Prosegue il sindacato: “Intendiamo, invece, mettere in evidenza come ormai da tempo si sia strutturato ‘un metodo’ per intimidire i docenti, i dirigenti scolastici, il personale ATA e le stesse famiglie. Tale metodo si sostanzia di articoli a batteria pubblicati dagli stessi giornali, spesso e volentieri ‘sollecitati’ da esponenti politici locali o altre figure disperatamente in cerca di visibilità o accreditamento politico e la predisposizione di interrogazioni parlamentari in appoggio, con la richiesta di ispezioni”.

Secondo la Flc-Cgil “l’obiettivo è quello di esporre all’opinione pubblica e quindi screditare, minacciare e ridurre al silenzio chi svolge la propria funzione in ossequio ai principi costituzionali di libertà di insegnamento, dell’autonomia scolastica e nel rispetto degli organi collegiali di scuola”.