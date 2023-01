Primo corso di laurea in Circo Contemporaneo: gli esami a Torino

Gli studenti e le studentesse del primo corso in Italia di Laurea in Circo Contemporaneo affrontano in questi giorni gli esami a Torino. Il percorso è stato avviato da Fondazione Cirko Vertigo, con pluriennale esperienza circense, ed è unico in Italia. Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Città di Grugliasco, che fin dagli esordi ospita sul suo territorio l’Accademia di Cirko Vertigo ed è realizzato con la collaborazione del Centro di Produzione blucinQue Nice, del DAMS – (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), Università degli Studi di Torino e della Città di Torino.

Materie circensi

Fra le materie oggetto d’esame, a partire da lunedì 23 gennaio, ci saranno: Organizzazione ed economia dello spettacolo, tenuta da Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo, Psicologia dello sport e della performance con Miriam Jahier, Sociologia delle pari opportunità con Stefania Doglioli, Storia della danza con Emanuele Giannasca, Principi di anatomia, biomeccanica e dietetica con Emanuele Pavesio e Alfonso Cipolla, insegnante di Storia del Teatro e di Drammaturgia ed elementi di ricerca.

Sono 19 i ragazzi del terzo anno dell’Accademia che affronteranno gli esami delle materie teoriche e 25 le discipline studiate per un percorso che comprende materie teoriche sia materie pratiche.

Il percorso professionale

Tra le e discipline studiate durante il percorso di studi ci sono materie teoriche, come storia del circo, del teatro, della danza e del cinema, anatomia e biomeccanica, psicologia dello sport, comunicazione, marketing ed economia dello spettacolo, quanto materie pratiche come preparazione fisica e acrobatica, tecniche di costume e trucco, tecniche circensi di specializzazione (dalle discipline aeree alla giocoleria e all’equilibrismo), teatro, danza classica e contemporanea.

La creazione di un corso universitario che laurea gli studenti in Arte del circo contemporaneo è una svolta epocale per il settore in Italia che in questo modo colma un vuoto importante rispetto a quanto sviluppato in Australia, Canada, Olanda, Svezia, Belgio e Francia. Negli Stati Uniti la prima scuola di circo connessa ad un percorso universitario è nata nel 1929.

I laureandi in Circo Contemporaneo si sono iscritti lo scorso settembre 2022 alla piattaforma di Accademia Cirko Vertigo per richiedere la validazione dei crediti formativi e iscriversi al terzo anno integrativo del corso di laurea triennale in Circo Contemporaneo, equipollente al DAMS all’Università degli Studi di Torino e, sostenendo gli esami dell’Accademia a partire dalla prossima settimana, potranno conseguire il titolo universitario. Studenti e studentesse sono tutti coloro che hanno conseguito l’attestato di specializzazione post diploma per Artista di circo contemporaneo presso l’Accademia di Cirko Vertigo e coloro che sono in possesso di un diploma annuale, biennale o triennale per Artista di circo contemporaneo ottenuto in Italia o all’estero.

Le attività di Fondazione Cirko Vertigo sono state ospitate presso numerosi spazi attrezzati e realizzati ad hoc per la pratica del circo contemporaneo, all’interno di spazi più tradizionali come gli chapiteau, ma anche nella creazione e nell’evoluzione di una nuova tradizione, all’interno di sale con caratteristiche innovative, fra cui: lo chapiteau Vertigo, il teatro Le Serre, il teatro Perempruner, le sale di allenamento all’interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco (TO) e il teatro Café Müller di Torino.

Per saperne di più www.cirkovertigo.com