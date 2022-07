Procedura informatizzata delle immissioni in ruolo da GAE [VIDEO TUTORIAL]

Questi sono i giorni in cui i docenti aspiranti al ruolo per l’anno scolastico 2022/2023, presenti nelle GM e nelle GAE, potranno fare richiesta telematica per la scelta della provincia, classe di concorso, tipologia di posto per le prossime immissioni in ruolo.

Ricordiamo che il MEF ha autorizzato 94.130 posti per le prossime assunzioni, il 50% sono destinate alle GM e l’altro 50% alle GAE. Riportiamo un video tutorial a cura del prof. Lucio Ficara esperto di normativa scolastica, in cui si spiegano i pochi passi necessari da fare per la richiesta in ruolo di una aspirante inserita nelle GAE.

Passi principali per compilare la domanda

Accedere alla pagina principale delle “Istanze OnLine” (home page pubblica del Servizio con le proprie credenziali). Compilare la domanda. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”). Inserire, se necessario, i documenti da allegare contestualmente alla domanda. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro dovrà avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Al momento dell’inoltro, il sistema creerà un documento in formato “PDF”, che verrà inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato. L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato verrà tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione, ma dovrà essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda. La procedura di presentazione della domanda sarà completata correttamente solo se la domanda verrà inoltrata.