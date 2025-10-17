Procedure corrette: noi ci siamo iscritti in modo consapevole



Desideriamo con la presente dissociarci completamente dalle affermazioni riportate nell’articolo “Percorsi abilitanti: procedure illogiche e inique”, che ha sollevato preoccupazioni circa l’iscrizione dei corsisti al percorso abilitante per l’anno accademico 2025/2026.

In particolare, ci riferiamo alla denuncia fatta riguardo l’iscrizione al suddetto anno accademico da parte dell’Università eCampus, in cui si sostiene che i corsisti siano stati inconsapevolmente iscritti ad un anno accademico errato.

Desideriamo precisare che siamo un gruppo di corsisti che ha scelto consapevolmente di iscriversi all’anno 2025/2026.

La nostra iscrizione è stata gestita in modo corretto, puntuale e trasparente dalla DNO, che ha seguito le modalità previste senza alcun errore. Non vi è stata alcuna comunicazione o comportamento che possa essere considerato inappropriato o errato da parte dell’Ateneo.

Tuttavia, riteniamo assolutamente illogico e ingiustificabile il fatto che il Ministero ci abbia esclusi dal concorso per il solo motivo di una gestione differente delle tempistiche amministrative, nonostante il nostro percorso formativo sia lo stesso dei colleghi iscritti nell’anno 2024/2025. La nostra esclusione, pur avendo gli stessi requisiti e modalità formative, appare una discriminazione senza fondamento logico né normativo, in quanto penalizza corsisti che stanno seguendo il medesimo percorso accademico.

Riteniamo che quanto riportato nell’articolo non rappresenti correttamente la nostra esperienza e posizione, e ci dissociamo totalmente da tali affermazioni. Siamo convinti che l’iscrizione per l’anno 2025/2026 sia avvenuta in piena regolarità e in linea con le normative in vigore.

Gruppo iscritto consapevolmente ai percorsi 2025/26