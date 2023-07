Prof morta in incidente, la lettera degli alunni: “Grazie per aver messo da parte le sue aspirazioni per camminare con noi”

Prof morta in incidente, la lettera degli alunni: “Grazie per aver messo...

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia della morte di una docente e vicepreside di un liceo classico di Frosinone, morta mentre era in vacanza in Sardegna. Lo scorso 28 luglio sono stati celebrati i funerali della donna, come riporta Il Messaggero.

Alle esequie erano presenti il sindaco, Riccardo Mastrangeli e rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico provinciale. Molti sono stati i toccanti ricordi di alcuni amici e familiari al termine del rito funebre. “Ci ha aiutato a crescere e a non abbatterci di fronte alle difficoltà: grazie professoressa”, la testimonianza di un alunno.

La lettera struggente

In particolare a commuovere tutti è stata una lettera da parte degli ex alunni della docente, che hanno raccontato gli anni passati insieme a lei e le difficoltà del periodo della pandemia da Covid-19. Eccone alcuni stralci: “Grintosa, preparatissima, si affermò subito come un punto di riferimento. Tutto cambiava rotta e direzione continuamente. Solo una bandierina restava evidente e svolazzante sempre spinta dallo stesso vento. Serve dire che quella bandierina era lei?”.

“Non è stato semplice costringerla a rivoluzionare quel metodo che dal primo giorno di insegnamento aveva adottato fieramente. Grazie per questa tenacia, grazie per l’amore sconfinato per queste materie. Grazie per la fiducia, per la stima, per i rimproveri e i complimenti quando meritati. Grazie per aver accettato la nostra fragilità e i nostri rallentamenti. Grazie per averci permesso di cadere e rialzarci più forti. Grazie per il suo aver messo da parte le sue proprie grandi aspirazioni per camminare con noi, al nostro passo. Grazie prof per queste pagine della sua vita che ci ha dedicato, che ha permesso si intrecciassero con le nostre”, queste le parole dei ragazzi.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto il 20 luglio, intorno alle 22, vicino a Palau. La donna si trovava su una Lancia Y presa a noleggio. Lo scontro è avvenuto con una Toyota condotta da ventenne del posto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso ed è risultato negativo. Sulla strada erano presenti dei dossi, forse uno di questi all’origine dello scontro.

Agnese Sperduti era professoressa di greco di un liceo classico di Frosinone e vice preside. L’anno scorso aveva partecipato insieme ai suoi alunni al concorso nazionale “Scripta Legamus” che prevedeva la realizzazione di un video su alcuni passaggi importanti della storia di Frosinone. Da poco si è spenta la dirigente scolastica dell’istituto, che si trova così ancora in lutto.