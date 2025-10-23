Prof muore a 54 anni e lascia sei scatoloni pieni di libri alla scuola: “Continuerà a insegnare attraverso le pagine”

Una storia tristissima e allo stesso tempo commovente: un docente di storia dell’arte di un liceo di Reggio Emilia è morto a soli 54 anni e ha deciso di regalare agli studenti della sua scuola tantissimi libri. Lo riporta Il Resto del Carlino.

La commozione della sorella

Lui ha voluto che la sua biblioteca tornasse ai suoi studenti, che amava. “Siamo felici che il sogno di nostro fratello si stia realizzando”, racconta la sorella. “Nei suoi ultimi giorni pensava molto agli studenti, che gli avevano dato tante dimostrazioni di affetto, e ai suoi libri, collezionati con cura per tutta la vita. Queste due passioni le ha unite nella sua ultima volontà: donare i libri ai ragazzi”.

I libri sono stati donati anche in un istituto in cui ha lavorato in precedenza come docente di sostegno: “Lui qui aveva fatto sostegno, non aveva classi proprie, ma era molto amato dai ragazzi. Abbiamo scelto libri di narrativa, opere italiane e straniere, e diversi dizionari. Sono sei scatoloni pieni di passione e memoria”. La dirigente dell’istituto, racconta la sorella, “era entusiasta e ha detto che questa è l’occasione perfetta per avviare finalmente una biblioteca scolastica, cosa che la scuola non ha mai avuto”.

“Sapere che saranno letti, sfogliati, amati ancora è la cosa più bella – conclude –. Così mio fratello continuerà a insegnare, ogni giorno, attraverso le sue pagine”.