Progetti PON e POC per la scuola, arriva la proroga d’ufficio

Con avviso del 15 giugno 2020 il Ministero ha comunicato la proroga per il completamento delle attività formative per i progetti PON e POC.

Lo slittamento dei termini è ovviamente legato allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive straordinarie adottate dal Governo.

Per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione dei progetti già finanziati nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020, il MI ha dunque disposto che i progetti per i quali è attualmente previsto quale termine per il completamento delle attività formative il 31 agosto 2020 ovvero il 30 settembre 2020 siano prorogati d’ufficio al 19 dicembre 2020.