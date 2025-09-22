Progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students: difficoltà per l’ingresso in Italia

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane-CRUI coordina dallo scorso mese di maggio 2025 un progetto di borse di studio messe a disposizione dalle università italiane e destinate a studenti e studentesse palestinesi residenti nei Territori Palestinesi, affinché possano beneficiare di una formazione internazionale accedendo ai corsi di studio accademici in Italia.

Il progetto è condiviso con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, sono inoltre partner locali del progetto le Scuole di Terrasanta e la Fondazione Giovanni Paolo II. IUPALS prevede l’erogazione complessiva di 97 borse di studio distribuite tra 35 università partecipanti, in quasi tutte le regioni italiane. Le borse di studio sono rivolte a chi vive oggi tra le macerie della Striscia di Gaza o in Cisgiordania.

Il progetto

Gli obiettivi del progetto sono supportare studenti e studentesse palestinesi residenti nei Territori Palestinesi per venire a studiare presso gli atenei italiani, per frequentare corsi di studio di I o II ciclo, o a ciclo unico. IUPALS intende anche rafforzare la cooperazione tra le università italiane e le istituzioni educative palestinesi per favorire i processi di internazionalizzazione e di integrazione culturale.

E’ parte del progetto anche l’erogazione di un corso di lingua e cultura italiana, propedeutico all’immatricolazione accademica, realizzato da alcuni degli atenei partecipanti al progetto secondo un modello coordinato. Per tutti i candidati al bando IUPALS, la CRUI mette a disposizione corsi di lingua italiana per un totale di 240 ore. La partecipazione non conta ai fini della selezione ma è fortemente consigliata.

I corsi prevedono:

– formazione sincrona, con la presenza di un tutor/docente che accompagna il gruppo classe per tutta la durata del corso, attraverso lezioni su una piattaforma dedicata;

– attività asincrone, finalizzate all’autoapprendimento e caratterizzate da moduli o unità didattiche con materiali interattivi resi disponibili su una piattaforma multimediale (dispense, video, quiz e test con feedback automatico, interazione su forum, ecc;)

– eventuale supporto di intelligenza artificiale da valutare in base alle esigenze degli studenti.

Le borse di studio saranno erogate a partire dall’anno accademico 2025-2026 e sono previste per un intero ciclo di studi. Il mantenimento della borsa per ciascun anno di studio sarà soggetto ai requisiti di merito e di profitto stabiliti da ciascuna università. Le borse di studio avranno un importo medio di circa € 12.000,00 annui e copriranno tasse universitarie, alloggio in Italia, vitto e assicurazione sanitaria.

Il termine ultimo per presentare agli Uffici del Consolato Generale di Italia a Gerusalemme la richiesta di visto per studio e il 30 novembre

In attesa di poter intervistare direttamente coloro che arriveranno dalla Palestina per studiare in un’università italiana, per saperne di più e verificare quali università e quali dipartimenti sono coinvolti nel progetto IUPALS si può visitare il link https://www.crui.it/home-ri/iupals-italian-universities-for-palestinian-students.html