Progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students: difficoltà per l’ingresso in Italia

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane-CRUI coordina dallo scorso mese di maggio 2025 un progetto di borse di studio messe a disposizione dalle università italiane e destinate a studenti e studentesse palestinesi residenti nei Territori Palestinesi, affinché possano beneficiare di una formazione internazionale accedendo ai corsi di studio accademici in Italia.
Il progetto è condiviso con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, sono inoltre partner locali del progetto le Scuole di Terrasanta e la Fondazione Giovanni Paolo II. IUPALS prevede l’erogazione complessiva di 97 borse di studio distribuite tra 35 università partecipanti, in quasi tutte le regioni italiane. Le borse di studio sono rivolte a chi vive oggi tra le macerie della Striscia di Gaza o in Cisgiordania.
Il progetto
Gli obiettivi del progetto sono supportare studenti e studentesse palestinesi residenti nei Territori Palestinesi per venire a studiare presso gli atenei italiani, per frequentare corsi di studio di I o II ciclo, o a ciclo unico. IUPALS intende anche rafforzare la cooperazione tra le università italiane e le istituzioni educative palestinesi per favorire i processi di internazionalizzazione e di integrazione culturale.
E’ parte del progetto anche l’erogazione di un corso di lingua e cultura italiana, propedeutico all’immatricolazione accademica, realizzato da alcuni degli atenei partecipanti al progetto secondo un modello coordinato. Per tutti i candidati al bando IUPALS, la CRUI mette a disposizione corsi di lingua italiana per un totale di 240 ore. La partecipazione non conta ai fini della selezione ma è fortemente consigliata.
I corsi prevedono:
– formazione sincrona, con la presenza di un tutor/docente che accompagna il gruppo classe per tutta la durata del corso, attraverso lezioni su una piattaforma dedicata;
– attività asincrone, finalizzate all’autoapprendimento e caratterizzate da moduli o unità didattiche con materiali interattivi resi disponibili su una piattaforma multimediale (dispense, video, quiz e test con feedback automatico, interazione su forum, ecc;)
– eventuale supporto di intelligenza artificiale da valutare in base alle esigenze degli studenti.
Le borse di studio saranno erogate a partire dall’anno accademico 2025-2026 e sono previste per un intero ciclo di studi. Il mantenimento della borsa per ciascun anno di studio sarà soggetto ai requisiti di merito e di profitto stabiliti da ciascuna università. Le borse di studio avranno un importo medio di circa € 12.000,00 annui e copriranno tasse universitarie, alloggio in Italia, vitto e assicurazione sanitaria.
Il termine ultimo per presentare agli Uffici del Consolato Generale di Italia a Gerusalemme la richiesta di visto per studio e il 30 novembre
Al momento gli atenei italiani che hanno aderito stanno registrando e finalizzando le procedure di iscrizione e non è ancora noto quanti studenti e studentesse sono in arrivo e se ci saranno problematiche relative ai visti di ingresso. A causa delle difficoltà nelle comunicazioni da Gaza, arrivano col contagocce aggiornamenti sull’espatrio di studenti e studentesse palestinesi iscritti al progetto UNIPALS.
E’ di queste ore la richiesta, diffusa da Tommaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che rende nota la supplica di coloro che hanno tutte le carte in regola per partire e venire a studiare in Italia: Per favore, vi supplichiamo: non ritardate ulteriormente la nostra evacuazione. Salvate gli studenti. Salvate il loro futuro. Salvate le loro vite. Vi chiediamo, con tutta urgenza e dal profondo della nostra sofferenza: fateci uscire subito. La guerra non si ferma, siamo disperati. Nove di coloro che dovrebbero raggiungere Torino, tra l’Università e il Politecnico, solo uno finora ha ottenuto il visto, gli altri restano bloccati a Gaza e dii due di questi, purtroppo, nelle ultime ore si sono perse le tracce.
In attesa di poter intervistare direttamente coloro che arriveranno dalla Palestina per studiare in un’università italiana, per saperne di più e verificare quali università e quali dipartimenti sono coinvolti nel progetto IUPALS si può visitare il link https://www.crui.it/home-ri/iupals-italian-universities-for-palestinian-students.html