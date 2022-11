Progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022/23: adesioni entro il 30 novembre

Anche per l’a.s. 2022/23 il Ministero dell’Istruzione promuove il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”, realizzato in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l’obiettivo di superare le criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alla frequenza delle lezioni e in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale.

Il Progetto prevede l’individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe competenti, il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo).

Nell’ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studenteatleta può essere fruito online, sia attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti.

La presentazione delle domande di adesione al Progetto per il corrente anno scolastico sarà possibile sino al 30 novembre 2022, salvo il verificarsi di particolari situazioni che impongano la maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in un momento successivo a quello della scadenza fissata.

La piattaforma digitale, già realizzata in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi – IUL, al link https://studentiatleti.iuline.it/ è predisposta per contenere materiali didattici e ambienti di apprendimento in e-learning.

Tutte le informazioni sono contenute nella nota del 22 luglio 2022.