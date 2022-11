Progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022/23: proroga al 28 dicembre per le adesioni

Progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022/23: proroga al 28 dicembre per...

Anche per l’a.s. 2022/23 il Ministero dell’Istruzione promuove il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”, realizzato in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l’obiettivo di superare le criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alla frequenza delle lezioni e in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale.

Il Progetto prevede l’individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe competenti, il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo).

Nell’ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studenteatleta può essere fruito online, sia attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti.

La presentazione delle domande di adesione al Progetto per il corrente anno scolastico è stata prorogata dal termine inizialmente previsto del 30 novembre 2022 al 28 dicembre 2022. Nella nota di proroga il MI ha sottolineato che è comunque necessario assicurare il tempestivo avvio delle misure di personalizzazione della didattica per gli studenti

atleti individuati. Dopo aver inoltrato la domanda di adesione del singolo studente-atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato (PFP), pur in attesa della comunicazione di validazione.

Questo è l’indirizzo della piattaforma: https://studentiatleti.indire.it/

Tutte le informazioni sono contenute nella nota del 22 luglio 2022.