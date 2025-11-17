Programma annuale 2026, in arrivo la nota che proroga di 45 giorni i termini di scadenza

La FLC CGIL fa sapere che la Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio sta per diramare alle scuole la nota che proroga i termini di presentazione del Programma Annuale 2026.
Quindi, come ormai capita da diversi anni, le scadenze previste dal D.I. 129/2028 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) verranno prorogate di 45 giorni.
Non sarà dunque più il 30 novembre il termine per l’approvazione del documento contabile, ma il 15 gennaio 2026.
Queste le nuove scadenze:
- entro il 15 gennaio 2026, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2026, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2026, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2026, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.