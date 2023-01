Proiezione Marcia su Roma nelle scuole, per La Porta (FdI) è propaganda contro il Governo. L’opposizione risponde: “censurata la libertà di insegnamento”

Non è passata inosservato l’annuncio dell’on. La Porta di FdI sulla proposta di vietare la proiezione del film sulla Marcia su Roma nelle scuole perché considerato propaganda contro il governo.

La deputata di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e dichiara: “Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, ci mancherebbe. Quello che, a mio parere, non deve essere consentito, perché non ha alcun riscontro nella realtà, è che questo film venga fatto vedere a studenti di alcune scuole durante l’orario scolastico”. E continua: “Trovo assolutamente inopportuna e disonorevole la visione di lungometraggi così apertamente schierati e scarsamente educativi. Per questo ho chiesto al ministro Valditara se intende adottare qualche misura per impedire che questo accada ancora in altri istituti”.

Ovviamente le parti politiche dell’opposizione sono intervenute immediatamente sull’argomento.

La replica del Pd: ora FdI censura la libertà di insegnamento

“Da quando FdI decide quali film i ragazzi possono vedere in orario scolastico e nell’ambito della scelta didattica dei docenti? Adesso abbiamo superato il limite”. Dal Pd, è Irene Manzi, capogruppo alla Camera in commissione Istruzione, a intervenire dopo il caso sollevato in un’interrogazione dalla deputata FdI Chiara La Porta.

“Chiedere al ministro Valditara di prendere provvedimenti perché alcuni istituti hanno deciso di far assistere gli studenti a un lungometraggio sulla marcia su Roma, che ha partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, è grave. Non rendersene conto e depositare un’interrogazione intimidatoria è peggio”, prosegue.

“Forse dovrebbero pensare a cose più serie invece di preoccuparsi di censurare gli strumenti per riflettere e farsi un’opinione. Cosa ci sarebbe di diseducativo? Un atteggiamento caricaturale fatto di argomenti improbabili che genera inquietudine”.

Fratoianni: “Interrogazione ridicola e preoccupante”

“Capisco che dalle parti di FdI, dopo l’uscita del ministro Sangiuliano su Dante padre della destra, il fascino del Minculpop stia spopolando. Ma ora davvero stanno esagerando: che un film sulla Marcia su Roma e sugli strumenti di propaganda fascista, peraltro presentato al Festival di Venezia, diventi pretesto per un’interrogazione parlamentare perchè venga bloccata la sua proiezione nelle scuole da una parte è ridicolo, dall’altra è preoccupante”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dopo l’annuncio di La Porta.