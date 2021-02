Prolungamento dad o scelta libera tra dad e presenza

I sottoscritti genitori, in qualità di rappresentanti di classe

dell’Istituto Superiore Vittorini Gorgia e dell’Istituto Superiore Alaimo

di Lentini, chiedono alle SV di fare continuare le lezioni scolastiche

tramite Didattica a Distanza fino a quando non si potrà garantire agli

studenti una reale sicurezza per il rientro in presenza.

In particolare, facendo riferimento alla circolare prot. 260 del

22.01.2021, emanata dall’assessore On. Prof. Lagalla, si richiede:

per gli ambienti a fruizione collettiva, dotazione di depuratori

ambientali anti-microbici, affinché si possa affrontare

serenamente il periodo invernale senza la costante necessità di

tenere le finestre aperte all’interno delle aule che causerebbe un

abbassamento della temperatura, considerando altresì che

possibili condizioni metereologiche avverse ne impedirebbero

l’apertura, rendendo di fatto le aule scarsamente arieggiate.

attraverso lo scaglionamento degli orari di entrata/uscita di

singole classi o di gruppi di queste, con vigilanza disposta dalla

competente Autorità locale, fermo restando un rientro in

sicurezza che preveda inizialmente il 50% degli alunni per ogni

classe.

rientro in presenza e predisporre la conduzione delle attività di

monitoraggio direttamente all’interno del sito scolastico, con

misurazione giornaliera della temperatura corporea a tutti gli

studenti in presenza oltre che periodici tamponi rapidi.

Considerando che gli studenti di codesto Istituto provengono da

diversi territori limitrofi, si richiede altresì l’ampliamento reale del

piano dei trasporti, così come previsto per la prevenzione e la gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale istanza viene formulata anche in considerazione del

mantenimento dei casi di positività al COVID 19 nel nostro territorio

Lentini-Carlentini-Francofonte.



Riteniamo dover rispettosamente indicare a chi di competenza, di

assumere posizione di protezione della salute degli alunni, delle loro

famiglie nonché di tutti i docenti e del personale scolastico, prendendo

atto che attualmente in 3 regioni italiane, Puglia, Campania e

Calabria, viene consentito di optare per la fruizione della didattica

digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano

richiesta, garantendo e armonizzando diritto alla salute e diritto allo

studio, ritenendo l’obbligo di frequenza anticostituzionale in un

periodo di pandemia.



Pertanto inoltriamo istanza di procedere, dall’inizio delle lezioni

previsto per il prossimo 08 febbraio, continuando con la DAD affinché si

possano verificare tutte le condizioni sopra esposte, nessuna esclusa.

Lettera firmata dai rappresentanti dell’Istituto Superiore Vittorini Gorgia