Proteste studenti, una chat di gruppo fa scattare l’allarme in città: partite diffide per ragazzi e genitori

Un episodio di cronaca cittadina offre un chiaro caso di studio per il mondo della scuola sul tema dell’uso consapevole della tecnologia, della responsabilità giovanile e della gestione dell’allarmismo sociale. Lo riporta La Gazzetta di Parma.

Il fatto: l’organizzazione via WhatsApp e l’allarme

Una manifestazione prevista per domani, sabato 17 ottobre, a Parma è stata promossa e diffusa attraverso gruppi WhatsApp di studenti. Nei messaggi scambiati tra i ragazzi si parlava di azioni dimostrative violente, come il lancio di petardi e il “fare casino” occupando negozi cittadini. La rapida diffusione di queste voci incontrollate ha generato panico e timore in città, un clima esacerbato da dichiarazioni politiche che chiedevano di alzare la guardia prima ancora che arrivassero comunicazioni ufficiali.

L’intervento istituzionale e il coinvolgimento delle famiglie

La situazione è stata esaminata in Prefettura dal Comitato per l’ordine e la sicurezza alla presenza di Polizia, Carabinieri e amministrazione comunale. L’aspetto di maggior interesse educativo risiede nella modalità con cui è stata disinnescata la protesta: le forze dell’ordine hanno rintracciato e convocato gli amministratori della chat — studenti minorenni — insieme ai loro genitori, notificando una diffida formale. A seguito dell’intervento delle autorità e della presa di coscienza con le famiglie, gli stessi giovani amministratori hanno deciso di annullare la manifestazione. A titolo preventivo, le istituzioni hanno comunque garantito un presidio di sicurezza rafforzato sul territorio.

Il consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, questa mattina ha chiesto di “alzare il livello di guardia”.