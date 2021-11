Protocollo Covid scuola e quarantene differenziate, nuove indicazioni operative in aiuto dei dirigenti- Pdf

L’Ufficio del Commissario ad acta per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania ha inviato alle scuole – di propria competenza – le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza con testing e quarantena in ambito scolastico.

Tale adempimento era stato previsto nella nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 3 novembre 2021 e definisce le disposizioni standardizzate da mettere in atto, fornendo le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione.

Lo scopo delle disposizioni standardizzate è semplificare le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico, attraverso una serie di automatismi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP e nel rispetto della normativa vigente della privacy.

Le indicazioni, sia della nota tecnica che del DDP sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla scuola frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati epidemiologicamente nella classe/scuola; al documento inviato dall’Ufficio del Commissario ad acta, sono allegati degli utili schemi esplicativi per la consultazione rapida.

Le differenti indicazioni sono raggruppate secondo l’ordine di scuola (0 – 6 anni oppure primaria e secondaria) e per ruolo ricoperto dal caso positivo (alunno o docente / operatore della scuola); di conseguenza le indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti – in presenza di UN caso positivo – si articolano su quattro categorie:

Sistema 0-6 anni: UN caso positivo tra i bambini Sistema 0-6 anni: UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici Scuole primarie e secondarie: UN caso positivo tra gli alunni Scuole primarie e secondarie: UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

Le sigle

Alcune nuove sigle entreranno a far parte del lessico per la comunicazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASP. In particolare sono state definite le seguenti: