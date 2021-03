Prove Invalsi 2021, nuovo aggiornamento delle date per le classi campione

L’Invalsi ha pubblicato il calendario aggiornato delle prove, prevedendo nuove date per le classi campione dei gradi 8 (terza media) e 13 (quinta superiore).

Ecco il calendario aggiornato:

L’Invalsi precisa anche che la data ultima di somministrazione del grado 13 per le classi NON campione potrà eventualmente essere posticipata a livello di singola scuola in base all’evoluzione della pandemia.