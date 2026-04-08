Maturità 2026, domande docenti entro il 13/04 come commissari esterni: i consigli per non sbagliare – DIRETTA ore 16,00

Con la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 2025/2026.
Chi deve fare domanda con scadenza 13 aprile? A cosa bisogna fare attenzione? Cosa possiamo consigliare a chi vuole fare domanda? Chi può fare il presidente? Quali sono i compensi?
Risponderemo a questi temi nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 8 aprile alle ore 16. Ospite Valentina Cervi, coordinatrice Gilda Unams Ferrara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.