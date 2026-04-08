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Studenti e genitori
08.04.2026

Quando finisce la scuola? La tabella con tutte le date

Redazione
Indice
Tabella di sintesi dell'URP del MIM
La tabella del Ministero
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Calendari scolastici regionali nel dettaglio

Finite le vacanze di Pasqua, gli studenti adesso pensano a quanti giorni mancano per la fine di questo anno scolastico. Ma vediamo insieme tutte le date regione per regione.

Tabella di sintesi dell’URP del MIM

L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:

La tabella del Ministero

Oltre a questa, il MIM ha pubblicato sul proprio sito la tabella più dettagliata con tutte le date anche delle festività e dei ponti.

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Riepilogo-Calendari-scolastici-regionali-a.s.-2025_2026Download

Calendari scolastici regionali nel dettaglio

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

DELIBERA

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025

Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 16 giugno 2026

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025

Calendario scolastico 2025/2026

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte 1° maggio: 2 maggio

Ponte 2 giugno: 1° giugno

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera n. 455 del 4 aprile 2025

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DGR 42 del 30/01/2025

Schema calendario scolastico 2025/2026

Circolare n. 0166487 del 10/02/2025

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 11 giugno 2026

DELIBERA

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DELIBERA

MARCHE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

MOLISE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

PIEMONTE

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera

SARDEGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

SICILIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

TOSCANA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

TRENTO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

UMBRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

VALLE D’AOSTA

IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

Calendario scolastico 2025/2026

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Deliberazione n. 357 del 1/04/2025

calendario scolastico

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