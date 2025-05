Prove orali al concorso DSGA, ecco le convocazioni nelle varie regioni [AGGIORNAMENTO]

Lo scorso 10 aprile si è svolta la prova scritta del concorso DSGA.

Alla prova hanno partecipato 7.983 candidati, ripartiti presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura.

Accedono alla prova orale i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 42/60, che sono sono 2.162.

Prova orale

La prova orale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti.

Griglia di valutazione

In proposito il MIM ha pubblicato la griglia di valutazione, comune a livello nazionale, contenente i parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera.

SCARICA LA GRIGLIA

Gli avvisi degli USR

Gli Uffici scolastici regionali stanno comunicandoi la lettera estratta per l’avvio degli orali e le date di convocazione. Di seguito gli avvisi pubblicati.

Abruzzo – lettera estratta A – le prove inizieranno il 13 maggio – CONVOCAZIONE

Calabria – lettera estratta V – avviso – pagina USR

Campania – pagina USR – lettera estratta X AVVISO

Emilia-Romagna – pagina USR – lettera estratta F – CONVOCAZIONE

Friuli Venezia Giulia – lettera estratta O – AVVISO – CONVOCAZIONE (la prova orale si svolgerà tra il 12 maggio 2025 e il 27 maggio 2025) – rettifica CONVOCAZIONE: per i candidati dalla lettera A alla lettera N, convocati a sostenere la prova nelledate dal 19 maggio al 27 maggio 2025 è stata disposta una parziale rettifica del calendario della prova medesima. I candidati interessati ricevono una nuova comunicazione all’indirizzo mail indicato in domanda, recante la data aggiornata di svolgimento della prova orale. Si invitano i candidati a consultare l’indirizzo di posta elettronica da loro indicato nella domanda di partecipazione, inclusa la cartella di posta indesiderata (SPAM).

Lazio – lettera estratta R AVVISO – CONVOCAZIONE le prove hanno inizio il 27 maggio – pagina USR –

Liguria – pagina USR

Lombardia – lettera estratta Q – pagina USR – AVVISO – CONVOCAZIONE le prove si svolgeranno dal 22 maggio al 18 luglio 2025

Marche – Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale – lettera estratta B – pagina USR

Molise – pagina USR

Piemonte – lettera estratta Z – avviso – pagina USR – CONVOCAZIONE la prova orale si svolgerà dal 285 maggio all’11 luglio 2025

Puglia – lettera estratta P – CONVOCAZIONE

Sardegna – lettera estratta H – AVVISO – CONVOCAZIONE la prova orale si svolgerà dal 21 maggio al 5 giugno 2025, con inizio delle sessioni alle ore 15:00, con massimo otto candidati per giornata.

Sicilia – lettera estratta R – AVVISO – CONVOCAZIONE prove orali avranno inizio il 15 maggio 2025

Toscana – lettera estratta D – AVVISO – pagina USR

Umbria – lettera estratta N – AVVISO – pagina USR

Veneto – lettera estratta Q – AVVISO – pagina USR – CONVOCAZIONE PRIMA SESSIONE – nel periodo dal 27 maggio al 17 giugno 2025 si aprirà la prima sessione d’esame e che il numero dei candidati sarà compreso dalla lettera “Q” alla lettera “Marte” (totale numero 144).

Il corso di preparazione alla prova orale

Su questi argomenti il corso Come affrontare la prova orale del concorso Dsga, a cura di Ivana Serra, Dsga in servizio, e Giuseppe Raimondo, dirigente scolastico in servizio, in programma dal 29 aprile.

Il corso prevede l’analisi di 12 casi riguardanti la funzione di Dsga e lo stato giuridico del personale. Saranno approfonditi anche i presupposti teorici. Saranno fornite slide, casi svolti e modulistica.

TEMATICHE DEI CASI CHE SARANNO TRATTATI

Casi programma annuale-variazioni di bilancio

Casi conto consuntivo-revisori dei conti

Casi piano delle attività-contrattazione di istituto – liquidazione compensi accessori

Casi attività negoziale-revisori dei conti

Casi esperti esterni; Contratti di lavoro autonomo; liquidazione compensi PON, PNRR MOF (fondo di istituto, funzioni strumentali etc.)

Casi su stato giuridico; scritture contabili; revisori dei conti; istituto cassiere

Casi su inventario

Casi su diritto del lavoro

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Giochiamo con il calcolo mentale

Idee e attività per concludere l’anno

Filiera 4+2. Indicazioni pratiche – GRATUITO

Problemi di matematica. Laboratori per un apprendimento attivo

Elenchi aggiuntivi, la consulenza personalizzata con l’esperto