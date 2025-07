Psicologo a scuola, presentato ddl: “Intervento che agisce con i docenti per prevenire il disagio prima che si aggravi”

È stato depositato oggi, 16 luglio, in Senato il disegno di legge per l’introduzione dello psicologo scolastico nel sistema nazionale di istruzione. Una proposta costruita attraverso un confronto diretto tra il senatore Mario Occhiuto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, con il sostegno dell’intero gruppo parlamentare di Forza Italia.

“Con il disegno di legge presentato oggi dal senatore Mario Occhiuto – e sottoscritto da tutto il suo Gruppo parlamentare – si compie un passo importante verso l’inserimento strutturale dello psicologo nel sistema scolastico. Sosteniamo con convinzione questa proposta, frutto di un confronto costruttivo con il CNOP e con il Presidente dell’Ordine della Calabria, Massimo Aiello, che ha contribuito in modo prezioso al percorso”, dichiara la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino.

“Lo psicologo scolastico – prosegue Gulino – è una figura chiave per la promozione del benessere psicologico e per intercettare preventivamente e per tempo il malessere dei giovani. Non è una risposta sanitaria, ma un intervento sistemico che agisce in classe, con insegnanti, dirigenti, famiglie e studenti, per prevenire il disagio prima che si aggravi”. “È tempo di riconoscere alla scuola non solo il compito di apprendere, ma anche di diventare uno spazio di crescita, relazione e benessere psicologico per le nuove generazioni”, conclude.

“Dare presto una risposta concreta a studenti, docenti e famiglie”

Il senatore Mario Occhiuto, in merito al disegno di legge, ha affermato: “L’abbiamo presentata con l’auspicio che il Governo possa farla propria, così da accelerarne l’attuazione e dare presto una risposta concreta alle esigenze di tanti studenti, insegnanti e famiglie. È una proposta che nasce anche da un’esperienza personale, da una ferita che resta viva e da un desiderio profondo, aiutare altri ragazzi a non sentirsi soli”.

A esprimersi, anche Katia Castellini, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro del CNOP “Psicologia nella scuola”: “È tempo di riconoscere alla scuola non solo il compito di far apprendere, ma anche di diventare uno spazio di crescita, relazione e benessere psicologico per le nuove generazioni”.