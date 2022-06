Quadagenda di maestrainbluejeans, l’agenda docente per chi insegna con amore

QuadAGENDA di Maestrainbluejeans compie tre anni: libera, piena di idee e di cose da dire, alcune su cui ridere, altre sui cui riflettere.

Quadagenda è l’agenda docente nata dalla creatività e dal sogno di Maestrainbluejeans che ha realizzato quest’agenda per ispirare gli insegnanti della scuola primaria, e non solo, a diventare ogni giorno più consapevoli, a evolversi e ad avere il coraggio di cambiare, se necessario, il proprio modo di insegnare per fare la differenza, per rendere la scuola un luogo magico in cui ogni bambino e bambina possa vivere una delle più meravigliose avventure della sua vita.

Tra le pagine di Quadagenda si trovano suggerimenti, spunti e consigli per affrontare questo viaggio insieme.

Una viaggio un po’ magico, quello degli insegnanti e delle insegnanti, alle prese con il futuro dell’umanità.

Quadagenda dona energia, trasforma e stimola a ritrovare la propria forza interiore, la propria creatività e il proprio entusiasmo grazie ai suoi consigli di lettura, ai consigli motivazionali, agli spunti formativi, alle pagine da colorare e personalizzare e alle citazioni settimanali.

Un’agenda che permette agli insegnanti di essere speciali, superare ogni sfida e ricordare sempre, che grazie al loro lavoro possono fare la differenza!

QuadAGENDA è realizzata in collaborazione con la meravigliosa @laugh_lau ed è dedicata a tutti coloro che insegnano con amore e che credono che a scuola si costruiscano “passaporti per il futuro”.

QUADAGENDA è in formato 19×24 cm (quasi un A4, si chiama QuadAGENDA proprio perché è un pò quaderno e un pò agenda) per permettere agli insegnanti di fotocopiare direttamente i materiali inseriti all’interno e avere tantissimo spazio a disposizione per i loro appunti, pensieri ed emozioni.

QUADAGENDA contiene numerose attività didattiche pronte all’uso, da utilizzare direttamente con la classe, per celebrare le giornate speciali che si incontrano durante l’anno scolastico (Back to School, Festa dei Nonni, Halloween, Natale, Pasqua…).

QUADAGENDA include:

Orario provvisorio e definitivo

Calendario annuale

Planner annuale e planner mensile

Calendario scolastico e festività e giornate speciali

Busta porta documenti, segnalibro e stickers

Playlist Spotify di Quadagenda

Quadagenda Selfie

Coloring page

Calendario 2023-24

Spazio Rubrica/password/siti e social

Note

Supporto al registro elettronico

Citazioni motivazionali settimanali

Consigli di lettura mensili

Film da vedere mensili

Consigli formativi TEDx

Worksheets giornate speciali mensili

Teaching with love day

In poche parole QUADAGENDA più che un’agenda è una compagna di viaggio, ricca di spunti, frasi motivazionali, idee e lavoretti per ogni occasione. Ogni pagina è una sorpresa!

Ironia, creatività e l’originalità sono tra gli ingredienti che rendono Quadagenda l’agenda ideale per tutti gli insegnanti della scuola primaria.

