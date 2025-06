Quali alunni rientrano nella 104? Diritti e benefici previsti

Rientrano nella legge 104 del 1992 gli alunni che presentano una disabilità certificata, a livello fisico, psichico o sensoriale stabile o progressiva, che determina nel soggetto difficoltà di apprendimento, di relazione e di rapporti sociali. Ai suddetti alunni, in riscontro al principio costituzionale dell’inviolabilità dei diritti e dell’uguaglianza, sono riconosciuti diritti e benefici sia a livello scolastico sia a livello sociale.

Procedura per la certificazione

Per avere la certificazione secondo le disposizioni previste dalla legge 104/92, la normativa in vigore prevede i seguenti passaggi:

• Il medico di base, certifica la presenza di una disabilità, attraverso un certificato medico introduttivo che invia all’INPS;

• L’INPS visto il certificato individua una commissione medica di esperti e promuove la visita per l’accertamento del grado di disabilità;

• L’INPS invia il verbale di accertamento che certifica la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 3 della Legge 104/92.

Diritti

Agli alunni rientranti nella legge 104/92 è riconosciuto il diritto alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado fino all’università (art. 12 legge 104) al fine di raggiungere l’obiettivo volto a promuovere la piena inclusione nella scuola e in prospettiva nella vita di tutti i soggetti con bisogni educativi speciali (BES) dai soggetti disabili certificati, ai soggetti con disturbi specifici nell’apprendimento, ai soggetti con svantaggio socio – economico, linguistico e culturale.

Benefici

Gli alunni che rientrano nella legge 104/1992, che presentano una disabilità certificata in campo fisico, psichico o sensoriale stabile o progressiva e che presentano difficoltà nell’apprendimento, nella relazione e nell’inclusione scolastica e sociale, la normativa prevede:

• Il docente di sostegno con un numero di ore commisurato alle esigenze individuali, dell’alunno;

• Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) contenente misure didattiche specifiche per favorire l’inclusione scolastica.

• Possibilità di esami scolastici adattati e supporti specifici.

• Inclusione e partecipazione piena alla vita scolastica.