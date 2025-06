Quali sono i tempi per pubblicazione GAE e GPS e scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze annuali? Risponde l’esperto

Quali sono i tempi per la pubblicazione delle GAE e GPS, la scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo e supplenze annuali? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Questa è una fase molto importante di riordino delle GAE e delle GPS, cioè ogni anno soprattutto in funzione del fatto che dalle GAE l’anno scorso si sono inseriti in ruolo diverse persone, ma anche dalle GPS si sono inseriti in ruolo sul sostegno alcune persone.

Ogni anno va fatta un po’ una ripulitura e una ripubblicazione delle graduatorie, cioè a sistema non possono rimanere coloro che sono entrati in ruolo dalle stesse graduatorie e magari hanno anche superato l’anno di prova e quindi si trovano a non poter rientrare nel ruolo pure quest’anno o poter stare nella stessa graduatoria, per cui sono entrati in ruolo per le supplenze e c’è sempre una situazione di riordino delle GAE, delle GPS e in più c’è il riordino degli elenchi aggiuntivi e cioè l’inserimento in coda e l’esclusione dalla seconda fascia per esempio GPS e l’inserimento in elenco aggiuntivo alla prima fascia sempre delle GPS, queste sono situazioni che vanno riordinate già nel sistema e dunque anche al SIDI per consentire poi quella che sarà la scelta delle 150 preferenze.

Quindi ci sarà una fase adesso di domande e di inserimento negli elenchi aggiuntivi che ripetiamo non è lo scioglimento della riserva, non è automatico, bisogna intervenire a farlo. L’ambito territoriale di appartenenza controllerà sia questi elenchi aggiuntivi, sia delle GAE, sia delle GPS, sia gli scioglimenti delle riserve e farà poi dopo il 3 di luglio e dunque si immagina entro il mese di luglio, una ripulitura delle GAE, delle GPS, in modo da poter poi aprire il sistema per la scelta delle 150 preferenze che è presumibile che accadrà tra la fine di luglio ed agosto.

Molto probabile che si andrà anche nella prima settimana di agosto e nella ultima fase del mese di luglio a fare questa scelta che dovrà essere fatta funzionalmente all’appartenenza del docente in una fascia o in un elenco aggiuntivo, perché così il sistema consentirà per esempio a chi sta negli elenchi aggiuntivi, di partecipare anche alla compilazione delle 150 preferenze pure per le immissioni in ruolo da GPS elenco aggiuntivo e questo dovrà essere già disponibile per la fine del mese di luglio, dunque si presume che tra il 22 di luglio e il 7 di agosto, insomma in questa fase, diciamo le ultime due decadi di luglio e la prima decade di agosto sia aperta la scelta delle 150 preferenze ma in modo funzionale alla ripulitura delle GAE, alla ripulitura delle GPS.

Concludo dicendo che la scelta delle 150 preferenze riguarda sia le graduatorie ad esaurimento provinciali e di tutti i docenti di tutte le gli ordini di istruzione e i gradi di istruzione dunque dall’infanzia alla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, sia per le GAE, sia per le GPS. Questa scelta delle 150 preferenze è di fondamentale importanza per chi vi parteciperà”.