Quali sono le responsabilità del dirigente scolastico? Cosa bisogna sapere in vista del concorso

Cosa significa essere dirigenti scolastici? I compiti di ogni preside sono molteplici, così come le sue responsabilità: cosa devono sapere in merito gli aspiranti dirigenti prima del concorso? Quali elementi di diritto penale è bene conoscere per dirigere al meglio una scuola? VAI AL CORSO

Il corso, articolato in due moduli della durata di due ore ciascuno, è destinato a chi, per rafforzare la propria preparazione, o per prepararsi ad affrontare il concorso per dirigente scolastico, vuole approfondire la tematica dei profili di responsabilità cui può andare incontro il dirigente scolastico nell’ambito della quotidiana attività di gestione della scuola.

Un primo modulo è dedicato al diritto penale e, in particolare, ai reati contro la Pubblica amministrazione ed in danno dei minori.

Un secondo modulo è dedicato alle ipotesi di responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare cui può incorrere il dirigente scolastico.

Al completamento del corso il candidato avrà acquisito una piena conoscenza dei profili critici dell’esercizio della professione di dirigente scolastico e delle eventuali conseguenze, di natura penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, ed un quadro delle possibili ipotesi di reato in cui si può incorrere.

Il corso

Su questi argomenti il Corso Diritto penale e responsabilità del dirigente scolastico in programma dal 28 febbraio, a cura di Dino Caudullo.

