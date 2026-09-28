Registrati
Diretta video

Primo piano | Compiti assegnati entro le lezioni e uso del diario

guarda
Attualità
28.09.2026

Quali sono le soluzioni per il disagio giovanile? Come prevenire situazioni di crisi? Il progetto gratuito di Fondazione Paoletti per i docenti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La mente si allena: il metodo scientifico e le "10 Chiavi della Resilienza"
Come si articola il percorso
⏳ SCADENZE DA RICORDARE
Porta il progetto nella tua scuola

L’adolescenza è una fase di profonda ristrutturazione cerebrale e d’identità, un passaggio evolutivo in cui le emozioni vengono vissute con un’intensità travolgente. Quando il disagio giovanile non trova canali di ascolto idonei o strumenti di elaborazione adeguati, rischia di cristallizzarsi in forme di sofferenza interiore che, nei casi più drammatici, possono culminare nell’autolesionismo e nel suicidio.

Vai al percorso gratuito

Iscriviti al webinar introduttivo

Il disagio psicologico colpisce fasce di popolazione sempre più giovani. La prevenzione richiede oggi competenze specifiche, tempestività d’azione e una solida maturità emotiva da parte degli adulti che circondano e accompagnano i ragazzi.

Fondazione Patrizio Paoletti, attraverso il programma Prefigurare il Futuro, porta nelle scuole e nei contesti educativi una visione scientificamente orientata sulla salute mentale e sul funzionamento neurobiologico dell’adolescente. Comprendere la plasticità cerebrale e l’impatto dei traumi o dello stress prolungato consente agli adulti di riferimento di cogliere i segnali del disagio, a volte difficilmente visibili o interpretati come banali sbalzi d’umore. Attraverso percorsi specifici dedicati alla regolazione dello stress e al potenziamento delle risorse interne, Prefigurare il Futuro aiuta a creare reti ambientali trasparenti ed educanti, dove il dolore possa essere espresso senza vergogna, dove la fragilità può trasformarsi in forza e dove ogni ragazza e ragazzo possa ritrovare la percezione profonda del proprio valore e della propria vita.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

La mente si allena: il metodo scientifico e le “10 Chiavi della Resilienza”

Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.

I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

  • Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.
  • Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.
  • Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.
  • Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.
  • PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

  • Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026.
  • Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti:

  • E-mail: istituzionale@fondazionepatriziopaoletti.org
  • Telefono/Cellulare: 3929586855

Vai al percorso gratuito

Iscriviti al webinar introduttivo

Didatticaviolenza a scuola

Intelligenza artificiale a scuola, cosa devono sapere docenti e dirigenti? I corsi e l’ebook

Quali sono alcune strategie per attirare l’attenzione in classe? Perché il docente non viene ascoltato?

Competenze digitali docenti, ecco quali e come certificarle? Il percorso DigCompEdu

Scuola, ci sono classi in cui spiegare sembra impossibile: ecco gli strumenti che deve usare il docente

Come funziona la grammatica valenziale? Come insegnare italiano in modo efficace evitando lo studio mnemonico

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Congedo 24 mesi per i docenti, non si maturano le ferie. Con il congedo parentale, invece i docenti maturano le ferie

Lucio Ficara

Valutazione dirigenti scolastici 2026/27, l’ANP chiede regole chiare prima dell’inizio

Redazione

Rinnovo contratto scuola, spunta un compenso per i docenti accompagnatori nelle gite: la bozza

Redazione

Decreto legge scuola, troppo pochi i docenti di italiano per stranieri (classe A-23): in Lombardia tanti tagli

Daniele Di Frangia
vai alla ricerca avanzata