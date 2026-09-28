Quali sono le soluzioni per il disagio giovanile? Come prevenire situazioni di crisi? Il progetto gratuito di Fondazione Paoletti per i docenti

L’adolescenza è una fase di profonda ristrutturazione cerebrale e d’identità, un passaggio evolutivo in cui le emozioni vengono vissute con un’intensità travolgente. Quando il disagio giovanile non trova canali di ascolto idonei o strumenti di elaborazione adeguati, rischia di cristallizzarsi in forme di sofferenza interiore che, nei casi più drammatici, possono culminare nell’autolesionismo e nel suicidio.

Il disagio psicologico colpisce fasce di popolazione sempre più giovani. La prevenzione richiede oggi competenze specifiche, tempestività d’azione e una solida maturità emotiva da parte degli adulti che circondano e accompagnano i ragazzi.

Fondazione Patrizio Paoletti, attraverso il programma Prefigurare il Futuro, porta nelle scuole e nei contesti educativi una visione scientificamente orientata sulla salute mentale e sul funzionamento neurobiologico dell’adolescente. Comprendere la plasticità cerebrale e l’impatto dei traumi o dello stress prolungato consente agli adulti di riferimento di cogliere i segnali del disagio, a volte difficilmente visibili o interpretati come banali sbalzi d’umore. Attraverso percorsi specifici dedicati alla regolazione dello stress e al potenziamento delle risorse interne, Prefigurare il Futuro aiuta a creare reti ambientali trasparenti ed educanti, dove il dolore possa essere espresso senza vergogna, dove la fragilità può trasformarsi in forza e dove ogni ragazza e ragazzo possa ritrovare la percezione profonda del proprio valore e della propria vita.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

La mente si allena: il metodo scientifico e le “10 Chiavi della Resilienza”

Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.

I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: