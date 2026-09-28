Quali sono le soluzioni per il disagio giovanile? Come prevenire situazioni di crisi? Il progetto gratuito di Fondazione Paoletti per i docenti

L’adolescenza è una fase di profonda ristrutturazione cerebrale e d’identità, un passaggio evolutivo in cui le emozioni vengono vissute con un’intensità travolgente. Quando il disagio giovanile non trova canali di ascolto idonei o strumenti di elaborazione adeguati, rischia di cristallizzarsi in forme di sofferenza interiore che, nei casi più drammatici, possono culminare nell’autolesionismo e nel suicidio.
Il disagio psicologico colpisce fasce di popolazione sempre più giovani. La prevenzione richiede oggi competenze specifiche, tempestività d’azione e una solida maturità emotiva da parte degli adulti che circondano e accompagnano i ragazzi.
Fondazione Patrizio Paoletti, attraverso il programma Prefigurare il Futuro, porta nelle scuole e nei contesti educativi una visione scientificamente orientata sulla salute mentale e sul funzionamento neurobiologico dell’adolescente. Comprendere la plasticità cerebrale e l’impatto dei traumi o dello stress prolungato consente agli adulti di riferimento di cogliere i segnali del disagio, a volte difficilmente visibili o interpretati come banali sbalzi d’umore. Attraverso percorsi specifici dedicati alla regolazione dello stress e al potenziamento delle risorse interne, Prefigurare il Futuro aiuta a creare reti ambientali trasparenti ed educanti, dove il dolore possa essere espresso senza vergogna, dove la fragilità può trasformarsi in forza e dove ogni ragazza e ragazzo possa ritrovare la percezione profonda del proprio valore e della propria vita.
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare al percorso Prefigurare il Futuro significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.
Il percorso si fonda sulla ricerca neuroscientifica e neuropsicopedagogica della Fondazione, traducendo le scoperte sul funzionamento del cervello in strumenti pratici per la quotidianità. Al centro del progetto vi è il programma delle 10 Chiavi della Resilienza, progettato per allenare risorse essenziali come l’attenzione, la volontà, la motivazione e la consapevolezza emotiva.
I ragazzi impareranno ad affrontare ansia e solitudine, a vivere un rapporto consapevole con il web attraverso il “detox digitale” e a indirizzare le proprie capacità per immaginare e progettare il proprio domani. La validità scientifica del progetto è garantita dal monitoraggio costante realizzato in collaborazione con l’Università di Padova.
Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: