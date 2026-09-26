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26.09.2026

Scuola, ci sono classi in cui spiegare sembra impossibile: ecco gli strumenti che deve usare il docente

Redazione
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Indice
Quando conoscere la materia non basta
Autorevolezza senza alzare la voce
Attenzione, partecipazione e apprendimento: da dove ripartire
Il corso

Ci sono classi in cui spiegare diventa una sfida quotidiana: c’è chi interrompe, chi provoca, chi non ascolta e chi sembra completamente disinteressato. E quando ogni lezione rischia di trasformarsi in una continua gestione dell’emergenza, anche il docente può sentirsi senza strumenti. Ma intervenire si può, partendo dalla capacità di leggere ciò che accade nel gruppo.

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Quando conoscere la materia non basta

Le classi sono sempre più eterogenee e i docenti si confrontano con bisogni educativi complessi, difficoltà attentive, comportamenti oppositivi e fragilità relazionali. In questi contesti, la competenza disciplinare da sola può non essere sufficiente: diventa fondamentale saper guidare il gruppo, costruire un clima favorevole e intervenire senza trasformare ogni difficoltà in uno scontro.

Autorevolezza senza alzare la voce

Gestire una provocazione, fermare un conflitto o recuperare il controllo della classe non significa necessariamente irrigidirsi. La sfida è mantenere una leadership educativa ferma e rispettosa, utilizzando una comunicazione efficace e strategie di de-escalation. Recuperare autorevolezza significa anche sapere quando essere direttivi e quando, invece, coinvolgere maggiormente gli studenti.

Attenzione, partecipazione e apprendimento: da dove ripartire

Una classe distratta non è soltanto una classe che ascolta poco: è una classe nella quale diventa più difficile insegnare e far apprendere. Comprendere i meccanismi dell’attenzione e utilizzare metodologie capaci di aumentare coinvolgimento e motivazione può aiutare il docente a ridurre la dispersione e a favorire la partecipazione, anche nelle situazioni più complesse. Perché gestire la classe, in fondo, significa creare ogni giorno le condizioni perché l’apprendimento possa davvero avvenire.

Il corso

Su questi argomenti il corso Quando la classe è difficile, a cura di Daniela Fedi, disponibile dall‘8 ottobre.

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