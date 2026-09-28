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28.09.2026

Colloqui scuola-famiglia, come affrontarli? I suggerimenti per gli insegnanti

Redazione
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Indice
Vedere il genitore oltre il suo ruolo
Ascoltare davvero per comunicare meglio
Dal conflitto alla ricerca di soluzioni condivise
Il corso

Il colloquio con i genitori non dovrebbe diventare una gara a chi ha ragione. Eppure, quando si parla di un alunno in difficoltà, basta poco perché il dialogo si trasformi in un confronto tra accuse, giustificazioni e posizioni contrapposte. Per l’insegnante la vera sfida è riuscire a comunicare anche ciò che è difficile, senza rompere la relazione.

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Vedere il genitore oltre il suo ruolo

Uno dei primi passaggi consiste nel riuscire a vedere la persona che si ha di fronte, oltre il ruolo di genitore. Questo approccio permette di costruire una relazione fondata sull’accoglienza e sul senso di appartenenza, evitando che il colloquio diventi una sorta di “debate” tra posizioni contrapposte.

La comunicazione di messaggi complessi richiede infatti attenzione al modo in cui vengono formulati e alla capacità di adattarli alla persona che li riceve. Partire dall’osservazione del contesto e imparare a leggere diversamente una situazione relazionale può aiutare l’insegnante a gestire anche i momenti più delicati della comunicazione con la famiglia.

Ascoltare davvero per comunicare meglio

Ascoltare non significa semplicemente lasciare parlare l’altro. L’ascolto può essere passivo, assente oppure attivo e, proprio per questo, rappresenta un’abilità che può essere sviluppata e sperimentata.

Tecniche come la parafrasi e la verbalizzazione permettono di verificare ciò che si è compreso e di rendere più efficace lo scambio. Anche il modo in cui l’insegnante formula le proprie risposte può fare la differenza: una comunicazione efficace dovrebbe consentire di affrontare le difficoltà senza perdere l’autenticità della relazione.

Per il docente, acquisire strumenti concreti significa poter trasformare il colloquio da semplice momento informativo a spazio di ascolto reciproco, nel quale comprendere meglio le problematiche e individuare nuove possibilità di intervento.

Dal conflitto alla ricerca di soluzioni condivise

Quando scuola e famiglia si trovano davanti a una difficoltà, il rischio è che ciascuno rimanga fermo sulla propria posizione. La mediazione dei conflitti e le metodologie di apprendimento cooperativo possono invece favorire una partecipazione più attiva e costruttiva.

Il colloquio può diventare così uno spazio nel quale accogliere le difficoltà, rielaborarle e cercare soluzioni condivise. Questo approccio può essere particolarmente utile nelle fasi più delicate della vita scolastica, dalle elezioni dei rappresentanti alla scelta di percorsi facilitati per un alunno, fino alla proposta di attività didattiche e laboratoriali di particolare impatto sociale.

Imparare a gestire queste situazioni significa, per l’insegnante, dotarsi di strumenti relazionali spendibili nella quotidianità: ascoltare meglio, comunicare in modo più efficace e affrontare i conflitti senza perdere di vista l’obiettivo comune, cioè il benessere e la partecipazione dell’alunno e della sua famiglia.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestire il rapporto con i genitori a cura di Daniela Pavan, disponibile dall’8 ottobre.

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