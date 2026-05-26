Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 26 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
26.05.2026
Aggiornato alle 11:24

Scuole aperte il 31 agosto in Emilia Romagna, la proposta: chiuderle a giugno e settembre e usare questi mesi per la burocrazia

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le risposte dei docenti
La sperimentazione in Emilia Romagna
Calendario scolastico, scuola immobile?

Il calendario scolastico va modificato per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, oltre che delle famiglie? Il 72,26% degli insegnanti dice no. Il dato emerge da un sondaggio online della Tecnica della Scuola, al quale hanno partecipato centinaia di addetti ai lavori che operano in ambito scolastico, tra cui anche dei genitori di studenti.

Dal sondaggio emerge chiaramente che determinate “abitudini scolastiche”, consolidate nel tempo, sembrano dure a morire: per oltre il 70% dei docenti, infatti, non bisognerebbe “spalmare” la pausa didattica nel corso dell’anno evitando di concentrarla solo in estate, così come aveva suggerito l’ex ministra del turismo Daniela Santanchè sostenendo anche di avere concordato la proposta con il titolare del Mim Giuseppe Valditara (il quale però ha precisato di non saperne niente, per poi rilanciare il Piano Estate 2026).

Le risposte dei docenti

Dalle risposte aperte del sondaggio sono emerse varie questioni. Innanzitutto molti partecipanti spingono per dotare le scuole di condizionatori, a prescindere da eventuali modifiche del calendario scolastico. Non sono pochi, inoltre, coloro che credono che va bene lasciare il calendario così com’è. Non sono mancate, in ogni caso, varie proposte innovative:

“Scuola tutto l’anno, orari e materie da rivedere. Pause più spesso”.

le scuole italiane non sono attrezzate per far fronte alle ondate di caldo che si stanno verificando negli ultimi anni

“Farei iniziare la scuola il primo ottobre e la farei finire a fine maggio. Per i genitori che lavorano aprirei centri estivi convenzionati”.

“Lo studio serio impone una pausa. Se vogliamo una scuola parcheggio inclusiva e socializzante senza obiettivi concreti si può pensare ad una modifica. Ma perché proprio la scuola? Non sarebbe meglio organizzare campi estivi al mare e in montagna!”.

“Scuole aperte dal 1 settembre al 30 giugno con varie pause durante l’anno”.

“Scuole aperte dal 1 ottobre al 31 maggio, settembre e giugno gli insegnanti progettano ed espletano la burocrazia. Da giugno a settembre lo Stato organizza centri estivi musicali corsi con esperti educatori esterni”.

“Posticipare l’inizio della scuola ad ottobre in Sicilia e nelle regioni calde. C’è troppo caldo, non si può stare in classe”.

La sperimentazione in Emilia Romagna

Il dibattito è esploso, in questi giorni, a seguito della scelta, fatta dalla Regione Emilia Romagna, di avviare una sperimentazione che consente ad alcune scuole di aprire dal 31 agosto, quindi oltre due settimane prima del 15 settembre, giorno in cui riprenderanno le lezioni secondo il calendario scolastico regionale: una decisione, hanno detto i responsabili istituzionali di questa scelta, per venire incontro ai genitori lavoratori. Dall’ultimo giorno di agosto, fino al 14 settembre, si svolgeranno quindi attività alternative, di tipo anche formativo ma non propriamente didattiche.

Calendario scolastico, scuola immobile?

Di fronte alla domanda “Modificheresti il calendario scolastico per spalmare la pausa didattica nel corso dell’anno e non concentrarla solo in estate?“, ben 237 docenti su 328 (il 72,2%) ha dato risposta una negativa, così come il 68,52% dei genitori (74 su 108).

Una risposta importante che, evidentemente, tiene conto delle difficoltà oggettive nel svolgere qualsiasi genere di attività all’interno delle scuole a fine estate, quando le temperature sono ancora considerevolmente alte: un problema che deriva in prevalenza dalla mancanza di condizionatori d’aria in almeno tre istituti scolastici italiani su quattro.

calendario scolastico

Scuole aperte il 31 agosto in Emilia Romagna, modello da seguire? Per il 72% dei docenti il calendario scolastico non si tocca – Esiti SONDAGGIO

Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna: c’è chi invece propone di tenerle chiuse fino al 1° ottobre

Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, Pacifico (Anief): “Non sono parchi-giochi dove passare il tempo a 40 gradi”

A scuola il 31 agosto in Emilia Romagna, per bagnini e albergatori è follia: il calendario scolastico non si tocca!

Calendario scolastico da modificare? Valditara: “Nel 75% delle scuole si farebbe lezione con 40 gradi”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Accoglienza studenti provenienti da Gaza e Scuola in ospedale: in scadenza due avvisi finanziati dal PN 2021/2027

Lara La Gatta

Rinnovo contratto scuola, Cisl Scuola: ecco cosa cambia per il personale scolastico

Daniele Di Frangia

Scuole aperte il 31 agosto in Emilia Romagna, la proposta: chiuderle a giugno e settembre e usare questi mesi per la burocrazia

Redazione

Professori aggrediti a Parma, non faranno denuncia. Bruzzone: “Questa non è educazione. È resa”

Redazione
vai alla ricerca avanzata