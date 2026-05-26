Abruzzo, approvato il calendario scolastico 2026/2027: rientro in classe il 16 settembre 2026

Via libera, da parte della Giunta regionale, all’approvazione del calendario scolastico 2026-2027 per le scuole statali e paritarie.

Sono state così stabilite le date di avvio e chiusura dell’attività didattica come segue: mercoledì 16 settembre 2026 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; mercoledì 9 giugno 2027 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; mercoledì 30 giugno 2027 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia.

Per quanto riguarda le sospensioni delle attività didattiche, questi i periodi deliberati, che si aggiungono alle festività di carattere nazionale:

il 7 dicembre 2026 per il ponte dell’Immacolata

dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 per le vacanze di Natale

dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027 per le vacanze di Pasqua.

Infine, la delibera stabilisce che, per l’anno scolastico 2026/2027, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono in totale 207, mentre per la scuola dell’infanzia i giorni sono 225.