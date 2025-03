Quando iniziano i 100 giorni alla maturità 2025? Il 10 marzo è la data attesa dagli studenti, in molti preparano cartelloni

Quando sono i 100 giorni alla maturità 2025? Quella che ormai è una tradizione di questi ultimi anni molto celebre tra gli studenti cade oggi, 10 marzo.

Quando comincia la maturità 2025?

Lo scorso 26 novembre il Ministero ha pubblicato l’attesa nota con le indicazioni per i candidati interni ed esterni per presentare domanda per gli esami di Stato. Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità di terrà il 18 giugno 2025.

100 giorni alla maturità, le origini

Come riporta Skuola.net la tradizione deriverebbe in particolare da un’esclamazione di un allievo dell’Accademia Militare di Torino, Emanuele Balbo Bertone, nel lontano 1840. Il giovane, nel momento in cui gli fu comunicato il decreto regio che riduceva la durata dei corsi per ottenere la nomina a sottotenente a tre anni, esclamò in dialetto piemontese: “Mach pi tre ani!”, ovvero “Ancora soltanto tre anni!”.

La frase, divenuta leggendaria, ebbe immediatamente successo tra i suoi compagni commilitoni. Da allora, gli allievi cominciarono infatti a tenere il conto dei giorni, festeggiando in maniera particolare il “mach pi 100”, e cioè i 100 giorni alla fine dei corsi. Il passaparola fece il resto: dalle scuole militari, la ricorrenza passò ben presto alle scuole pubbliche. I 100 giorni alla carica di sottotenente divennero allora i 100 giorni agli esami di Maturità, che rappresentano la fine della carriera scolastica degli studenti italiani.

100 giorni alla maturità, cosa fanno gli studenti

In questi ultimi anni, oltre a far caso a questa ricorrenza, gli studenti faranno delle vere e proprie feste, tra cene, serate in discoteca, spumante stappato, riti scaramantici.

C’è anche chi invece realizza che gli esami sono vicini e si fa prendere dall’ansia, scegliendo di passare la giornata a studiare.

Quest’anno, su TikTok, sono comparsi vari video in cui gli studenti preparano dei cartelloni per fare un vero e proprio countdown verso gli Esami di Stato.

Il sondaggio di Skuola.net

Secondo un sondaggio di Skuola.net su 1.000 maturandi, il 64% dei partecipanti celebra per rispetto della tradizione, il 14% si lascia coinvolgere, mentre altri lo vedono come un’occasione di svago. Tuttavia, le classiche mete simboliche come Pisa stanno perdendo attrattiva, con solo il 5% che ancora vi si reca. Oggi le celebrazioni si concentrano su feste e cene di gruppo, talvolta con i docenti, o mega eventi in discoteca. Una minoranza preferisce passeggiare per la città (14%) o festeggiare a scuola (7%).

D’altra parte, l’ansia per gli esami spinge alcuni a rinunciare: il 31% non festeggia, di cui il 31% perché già immerso nello studio, mentre il 49% semplicemente non ha voglia. Anche il tradizionale viaggio di quinto rischia di subire defezioni: il 30% potrebbe non partire per mancanza di organizzazione. Il 58% invece parte, scegliendo in prevalenza mete internazionali (63%), seguite da città d’arte italiane (10%) e destinazioni vicine (14%).

Materie seconda prova scritta maturità 2024, ecco quali sono uscite

Di solito le materie della seconda prova scritta della maturità vengono rese note in questo periodo dell’anno tra le fine di gennaio e i primissimi giorni di febbraio. Per provare a fare qualche previsione, è utile conoscere le materie che sono state scelte lo scorso anno, rese note il 29 gennaio:

Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.