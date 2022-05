Quando si riapriranno le Gps 2022? Ordinanza imminente. E le graduatorie di istituto? Facciamo chiarezza

Dell’imminente riapertura delle Gps (graduatorie provinciali supplenze) per il biennio 2022-2024 abbiamo parlato nel corso della diretta di Tecnica risponde LIVE del 29 aprile con Attilio Varengo, della segreteria nazionale di Cisl scuola, che tra le date possibili ha citato proprio il 3 maggio. Insomma, cresce sempre di più l’attesa per l’ordinanza ministeriale che andrà a sostituire l’OM 60/2020.

Una domanda che i lettori della Tecnica della Scuola ci hanno posto in redazione: qual è il collegamento tra graduatorie di istituto e Gps?

Graduatorie di istituto e Gps

“Faccio domanda per le Gps e poi ho riscontro sulle graduatorie di istituto, precisa il sindacalista Cisl. Questo, il rapporto tra Gps e GI.

“Le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia sono una diretta emanazione delle Gps di prima e seconda fascia. In pratica coloro che sono abilitati o specializzati e fanno domanda per le Gps si collocano in prima fascia Gps e, sulla base delle scuole che andranno a scegliere in questa istanza, si troveranno anche in seconda fascia di istituto; così come coloro che chiedono accesso alla seconda fascia Gps (ad esempio i non abilitati, i docenti che hanno tre anni di servizio senza titolo di specializzazione, chi frequenta il terzo o quarto anno di scienza della formazione primaria) si collocheranno contemporaneamente nella terza fascia delle graduatorie di istituto. La prima fascia delle graduatorie di istituto invece deriva della Gae”.

“I punteggi con i quali i docenti compaiono poi nelle graduatorie di istituto sono esattamente quelli delle Gps. Cioè il punteggio in Gps viene traslato in automatico sulle graduatorie di istituto”.