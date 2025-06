Quanti docenti precari ci sono in Italia? Disponibili i dati del 2023/2024 sul Portale Unico dei Dati della Scuola

Quanti docenti precari ci sono in Italia? Disponibili i dati del 2023/2024...

Oggi, 30 giugno, sono stati finalmente pubblicati sul Portale Unico dei Dati della Scuola i dati relativi ai docenti supplenti per grado di istruzione, tipo posto, tipo supplenza, genere, fascia di età, contratto finalizzato al ruolo e contratto su orario intero nella scuola statale dall’a.s. 2023-2024.

Nel flusso di dati sono contenute le informazioni riguardanti il numero del personale supplente docente per grado di istruzione, tipo posto, tipo supplenza, genere, fascia di eta, con la specifica se hanno o meno un tipo di contratto finalizzato al ruolo e se hanno una durata del contratto per un numero di ore inferiori all’orario di cattedra/posto intero (spezzoni).

Frassinetti lo aveva detto: online entro il 30 giugno

La pubblicazione era stata sollecitata alla sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti durante un recente Question Time alla Camera dei Deputati.

Ecco quale era stata la risposta di Frassinetti all‘Interrogazione di Irene Manzi (Pd): “Questo Governo si è adoperato per ridurre il ricorso alle supplenze, c’è stata una diminuzione di 5000 supplenti. Si aggiungono 37mila docenti che operano su spezzoni. Non c’è stata l’intenzione di secretare i dati sul numero di supplenti.

La pubblicazione dei dati sul portale dedicato avviene una volta finiti i controlli. L’introduzione di innovazioni ha portato ad uno slittamento. La pubblicazione potrà essere effettuata entro il 30 giugno”.